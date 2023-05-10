¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 10 de mayo

La mañanera de AMLO de este miércoles 10 de mayo de 2023, Día de las Madres, es presentada por Fuerza Informativa Azteca, este es el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional y se llevó a cabo una presentación de las cantantes Eugenia León y María Inés Ochoa.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO manda felicitaciones a todas las mamás de México en el marco del Día de las madres

"Una felicitación a todas las mamás de nuestro país, las que están en el extranjero, a todas las madres", comenzó diciendo AMLO en la mañanera de este 10 de mayo. Adelantó que en punto de las 8:00 horas se llevaría a cabo un concierto con las cantantes Eugenia León y María Inés Ochoa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ felicita a las mamás este 10 de Mayo pic.twitter.com/oi9pjyQTKI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 10, 2023

AMLO fue cuestionado sobre elecciones 2024 de presidencia

AMLO destacó que él no puede opinar, pero pidió respeto para el proceso. "Es importante que se termine con el dedazo, que se termine con la compra del voto", aseveró. Asimismo, fue cuestionado sobre la posible renuncia de cargos relevantes, como es el caso de la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de Marcelo Ebrard, para enfocarse de lleno a su campaña.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ evitó hablar sobre la propuesta que ha hecho el canciller @m_ebrard para que #Morena acelere la emisión de reglas para definir al candidato presidencial pic.twitter.com/vZndM2VqRB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 10, 2023

AMLO confió en que elecciones 2023 serán limpias

El presidente AMLO aseveró que las elecciones 2023, próximas a ocurrir el 4 de junio en Coahuila y Estado de México, serán "limpias".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que habrá limpieza en comicios para renovar gubernaturas de Estado de México y Coahuila pic.twitter.com/VL1q13obGA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 10, 2023

Concierto con las cantantes Eugenia León y María Inés Ochoa

Cerca de las 8:10 horas, las cantantes Eugenia León y María Inés Ochoa salieron juntas para entonar las mañanitas en el marco del Día de las Madres. Posteriormente, María Inés entonó canciones de manera individual, después darle el espacio a Eugenia León.