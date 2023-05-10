tva (1).png

¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 10 de mayo

Esta es la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este miércoles 10 de mayo de 2023, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional y se festejó el Día de las Madres.

¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 10 de mayo

Escrito por: América López

La mañanera de AMLO de este miércoles 10 de mayo de 2023, Día de las Madres, es presentada por Fuerza Informativa Azteca, este es el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional y se llevó a cabo una presentación de las cantantes Eugenia León y María Inés Ochoa.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO manda felicitaciones a todas las mamás de México en el marco del Día de las madres

"Una felicitación a todas las mamás de nuestro país, las que están en el extranjero, a todas las madres", comenzó diciendo AMLO en la mañanera de este 10 de mayo. Adelantó que en punto de las 8:00 horas se llevaría a cabo un concierto con las cantantes Eugenia León y María Inés Ochoa.

AMLO fue cuestionado sobre elecciones 2024 de presidencia

AMLO destacó que él no puede opinar, pero pidió respeto para el proceso. "Es importante que se termine con el dedazo, que se termine con la compra del voto", aseveró. Asimismo, fue cuestionado sobre la posible renuncia de cargos relevantes, como es el caso de la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de Marcelo Ebrard, para enfocarse de lleno a su campaña.

AMLO confió en que elecciones 2023 serán limpias

El presidente AMLO aseveró que las elecciones 2023, próximas a ocurrir el 4 de junio en Coahuila y Estado de México, serán "limpias".

Concierto con las cantantes Eugenia León y María Inés Ochoa

Cerca de las 8:10 horas, las cantantes Eugenia León y María Inés Ochoa salieron juntas para entonar las mañanitas en el marco del Día de las Madres. Posteriormente, María Inés entonó canciones de manera individual, después darle el espacio a Eugenia León.

Tags relacionados
Mañanera de AMLO AMLO Día de las Madres en México