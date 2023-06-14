¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 14 de junio

Este es el resumen de la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este miércoles 14 de junio de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA):

La mañanera de AMLO comenzó con la explicación de los avances de obras en Veracruz.

AMLO lanza un llamado a la SCJN por caso de Hacienda Pública

“Aprovecho para hacer un llamado a los ministros de la SCJN que hoy van a resolver sobre un tema fiscal que si no lo revisan a fondo y resuelven por influyentísimo por consigna van a dañar a la hacienda pública”, dijo AMLO.

López Obrador señala estar tranquilo tras salir de la presidencia

López Obrador evitó hablar sobre la sucesión presidencial; sin embargo, señaló que tras su salida se va con la "conciencia limpia".

AMLO habla de cómo terminará su último libro

AMLO señaló que aún no tiene el nombre de su último libro; sin embargo, le gustaría que terminara con un poema.

Ocho son las posibles salidas del gabinete presidencial rumbo a las elecciones 2024

Después de la reunión que tuvo con su gabinete presidencial, AMLO señaló que hay ocho nombres que saldrán para poder contender en las elecciones 2024; sin embargo, no quiso dar los nombres.

"La mayoría se quedan, les agradezco mucho, hay otros que decidieron participar, ya los que conocemos que van a participar para ser coordinadores de la transformación a los que les entregara la estafeta", aseveró.