“Creo que se van ocho": AMLO habla de salidas de gabinete presidencial rumbo a elecciones 2024

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio más detalles sobre la reunión que tuvo con su gabinete presidencial el pasado martes 13 de junio, esto para determinar quiénes saldrían con el propósito de buscar otro cargo en las próximas elecciones 2024.

"En todos los casos hay relevo, lo que estamos buscando es hacerlo con tiempo", señaló el mandatario. Sin embargo, no dio más nombres de los que ya se conocen. "Ya estamos preparados, los que se van son gentes de primera y los que se quedan también", dijo AMLO.

Asimismo, señaló que ya sabe cuándo se van a ir y que son "como ocho" las personas que se van de su gabinete presidencial para participar en las elecciones 2024.

"La mayoría se quedan, les agradezco mucho, hay otros que decidieron participar, ya los que conocemos que van a participar para ser coordinadores de la transformación a los que les entregara la estafeta", aseveró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que ya tiene los relevos de las personas que dejarán su gabinete para buscar una candidatura pic.twitter.com/nAtv92ENTj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 14, 2023

¿Cuáles son las posibles salidas de gabinete de AMLO para elecciones 2024?

Fue el pasado martes cuando AMLO se reunió con su gabinete presidencial para escuchar a quienes expresarían sus deseos por contender en las elecciones 2024 por alguno de los cargos que se abrirán. Tras la reunión con los consejeros del INE, comenzaron a llegar uno por uno de los 19 funcionarios a cargo de una Secretaría.

Hasta el momento, Marcelo Ebrard, quien era el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) presentó su renuncia ante AMLO, quedando en su posición Alicia Bárcena. Por otro lado, se determinó que la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, no buscaría otro cargo, pues decidió quedarse en el gabinete del presidente.

#IMPORTANTE | “Le he pedido al presidente que me releve del encargo de secretario de #gobernación.



Seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal”, dijo @adan_augusto. pic.twitter.com/1C26R5U58G — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 13, 2023

Otra de las salidas importantes es la del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de quien aún no se ha mencionado el nombre que lo sustituiría.

El actual titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, buscaría la gubernatura de Guanajuato de la mano del partido guinda, pues tras su salida de Palacio Nacional comentó: "Sí, sí vamos por Guanajuato, la segunda es la vencida".