Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres, informó sobre la reapertura total de la Línea 12 del Metro CDMX que va de Atlalilco a Periférico Oriente.

¿Cuándo abrirá en su totalidad la Línea 12 del Metro CDMX?

El mandatario capitalino dijo que además de reforzarse el tramo elevado de la Línea 12, se estableció un sendero seguro, se pintaron murales y se instalaron luminarias. Asimismo, dio a conocer la fecha donde será reabierta en su totalidad.

"En las otras seis estaciones continúan las obras y el reforzamiento total estará listo en diciembre de este año y se reabre totalmente la Línea 12 del Metro. Implica un beneficio amplio para la población que vive en los alrededores. Ha sido reforzado por Grupo Carso”, señaló Batres. De esta manera se podrá hacer uso del transporte, ya que únicamente faltan seis estaciones por reforzar.

#EnLaMañanera | Será al final de este 2023 cuando concluya el reforzamiento total de la #Línea12 del @MetroCDMX, la que desplomó una parte de su tramo elevado en mayo en 2021, así lo explicó el jefe de gobierno de #CDMX, @martibatres pic.twitter.com/EgnCxJEKnr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 19, 2023

Igualmente, destacó que con la reapertura de 5 estaciones del tramo elevado de la Línea 12 se reportan 100 mil usuarios, en el primer tramo también 100 mil, por lo que actualmente ya hay 200 mil personas utilizando el transporte.

Por su parte, Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios capitalino, señaló que los trabajos de rehabilitación son realizados por CICSA, de Grupo Carso, así como de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

¿Qué estaciones funcionan de la Línea 12 del Metro CDMX?

Fue el pasado 15 de julio cuando se dio la reapertura de cinco estaciones del tramo elevado de la Línea 12, adicionalmente a las nueve que se encuentran en operación, esta son:



Culhuacán.

San Andrés Tomatlán.

Lomas Estrella.

Calle 11

Periférico oriente.

En el tramo Mixcoac a Atlalilco, el servicio comenzará a partir de las 6:00 horas, horario habitual del Sistema de Transporte Colectivo para los días sábados.

Con la reapertura de cinco estaciones del tramo elevado de Línea 12, adicionales a las nueve que se encuentra en operación, puedes continuar tu trayecto hacia Tláhuac en @MetrobusCDMX, conoce la modificación a los recorridos. 🚌 @LaSEMOVI pic.twitter.com/7xmIqzwfQN — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 15, 2023

El funcionario destacó que de 1:30 hora de trayecto, se redujo a quince minutos el tiempo de viaje de los usuarios de la zona de Tláhuac a Iztapalapa.