¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 2 de agosto

Esta es la mañanera de AMLO, minuto a minuto en resumen que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo desde Palacio Nacional este miércoles 2 de agosto de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

AMLO presume encuesta de aprobación sobre su mandato

El presidente AMLO aseveró que "amaneció con ganas de tirar aceite", previo a presentar una encuesta en la que la aprobación de su trabajo se ubica en el 84%.

AMLO se lanza contra José Ángel Gurría

El presidente López Obrador se lanzó contra José Ángel Gurría, priista responsable del proyecto del Frente Amplio por México.

“Lo que es sorprendente que es único, excepcional, es que ahora él sea el que encabece al grupo que va a elaborar el proyecto del bloque conservador. Eso es lo que resulta inexplicable, ¿Por qué? ¿Qué no pudieron encontrar a otra persona?”, dijo

AMLO habla sobre escasez de medicamentos para el cáncer

En medio de la falta de olaparib para atender a enfermos de cáncer, amitriptilina para atender a pacientes con depresión y dolores fuertes, el presidente López Obrador propuso tener en un futuro una “superfarmacia”

“Que se tenga una farmacia, un almacén con todas las medicinas del mundo para que cuando falten en un hospital ahí, cómo un banco de reserva medicamentos”, señaló AMLO.

#EnLaMañanera | En medio de la falta de olaparib para atender a enfermos de #cáncer amitriptilina para atender a pacientes con depresión y dolores fuertes, el presidente @lopezobrador_ propuso tener en un futuro una “superfarmacia” pic.twitter.com/GFidZt2bVw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 2, 2023

AMLO respalda a Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato

López Obrador respaldó al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, ante la acusación de, supuestamente, proteger a “fiscales corruptos”.

“El caso de Guanajuato no. Ahí es otro fenómeno. Y yo diría que no es el gobernador el que lo apoya, lo apoya el grupo que manda Guanajuato. El gobernador es buena persona. Ahora sí que gobierna, pero no manda. Ahí hay un grupo que son los que tiene el poder”.

López Obrador habla sobre el caso del médico anestesiólogo que compró fentanilo

El presidente refirió que el próximo jueves 3 de agosto, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch, acudirá a la conferencia matutina para hablar sobre el tema.

AMLO habla sobre las medidas cautelares dicatadas por el INE

El presidente López Obrador dijo que él no ve las medidas que el INE dicta; sin embargo, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de la comunicación de la presidencia, se encarga de eliminar lo que se pide.