¿Una mega bodega? Esta es la propuesta de AMLO para el desabasto de medicamentos

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este tocó el tema del desabasto de medicamentos y dio una propuesta para combatirlo.

López Obrador propuso la creación de una mega bodega o almacén en la Ciudad de México donde se tengan medicinas de todo el mundo con cantidades suficientes para repartir en los hospitales que presenten desabasto.

"Les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia, un almacén, aquí en la Ciudad de México (CDMX), con todas las medicinas del mundo en cantidades razonables. Para que cuando falte en un hospital. Como un banco de reserva de medicamentos”, dijo el mandatario.

#EnLaMañanera | En medio de la falta de olaparib para atender a enfermos de #cáncer amitriptilina para atender a pacientes con depresión y dolores fuertes, el presidente @lopezobrador_ propuso tener en un futuro una “superfarmacia” pic.twitter.com/GFidZt2bVw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 2, 2023

Denuncias sobre desabasto de medicamentos para cáncer

Desde 2019, organizaciones civiles, padres de familia y ciudadanos de México, han denunciado un desabasto de medicamentos para cáncer; sin embargo, las autoridades de salud han sido omisas a las necesidades de las personas con enfermedades mortales.

Desde 2018, se determinó que la Secretaría de Hacienda compraría los medicamentos en lugar del IMSS, pero las compras no han sido las esperadas.

Tan solo el pasado 22 de julio, familiares y pacientes afectados por el desabasto de medicamentos psiquiátricos irrumpieron en una conferencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell; sin embargo, fue criticado por la respuesta que dio.

“Totalmente legítima. Es una necesidad humana de una situación que tienen personas porque no hay los medicamentos, y tienen toda la razón, pero quisiera decirles que si el tema por importante y por legítimo que sea, opaca el tema de la señora que está ahí, de la señora que está allá, les pido respeto”, dijo.

Cofepris suspende actividades con la empresa Psicofarma

La Asociación Psiquiátrica Mexicana aseguró, en febrero pasado, que medicamentos como clozapina, carbonato de litio, metilfenidato, clonazepam y alprazolam, están completamente agotados en las principales farmacias de distribución pública y privada, ocasionando una escasez en estos, además de afectaciones directas a personas que los necesitan.

La Cofepris suspendió parcialmente las actividades con la empresa Psicofarma, la más grande productora de medicamentos psiquiátricos en México, además, aseguró su materia prima y los medicamentos controlados.