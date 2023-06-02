¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 2 de junio

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen de la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este viernes 2 de junio de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO aseveró que la economía de México continúa creciendo después de caer durante la pandemia. El presidente presentó un gráfico comparando la economía bajo su gobierno con el de otros presidentes.

AMLO asegura que dará un informe del avance sobre el caso Guardería ACB

El presidente AMLO aseveró que el director del IMSS y Alejandro Encinas darán un informe sobre cómo van las denuncias en la Fiscalía sobre el caso de la guardería ABC.

#EnLaMañanera | A 14 años del incendio de la #GuarderiaABC el presidente @lopezobrador_ se solidarizó con familiares pic.twitter.com/ED3zJn158C — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 2, 2023

AMLO señala que elecciones 2023 del próximo domingo 4 de junio serán en tranquilidad

AMLO confía en que las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila sean libres: "Hay que dejar que la gente decida con libertad, tenerle confianza, yo espero que todo transcurra en paz este fin de semana, con tranquilidad y hay que estar muy, muy optimistas".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que haya comicios en libertad este domingo donde se renuevan gubernaturas de #Coahuila y #Edomex pic.twitter.com/U9KKjPVwae — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 2, 2023

Finalmente, el mandatario aseveró que, a un año de las elecciones 2024, está garantizada la continuidad del movimiento de la 4T: "Continuidad con cambio (...) seguir desterrando la corrupción de México, ese es el secreto, esa es la clave".