¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 7 de julio

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la mañanera de AMLO minuto a minuto y en vivo, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional, de este viernes 7 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

AMLO habla sobre video de alcaldesa de Chilpancingo con líder criminal

Al ser cuestionado sobre las imágenes y audios que fueron difundidos sobre la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con un presunto líder del crimen, AMLO aseveró que no habrá impunidad en ningún caso de corrupción.

“No se permite la impunidad y se va a hacer una investigación. Ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que NO es necesario que la #alcaldesa morenista de #Chilpancingo Guerrero, Norma Hernández, deje su cargo tras reunión con líder criminal de “Los Ardillos” pic.twitter.com/ZKkdsREFA8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 7, 2023

AMLO en desacuerdo con alcalde de San Miguel de Allende

El presidente López Obrador manifestó su desacuerdo con el alcalde de San Miguel de Allende, Guanajuato, Mauricio Trejo Pureco, que canceló la presentación de Francisco Céspedes. "Ahora insultan al presidente y no se persigue a nadie. Por ejemplo, Francisco Céspedes debe gozar de todos sus derechos y no debe ser hostigado o discriminado”, señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ manifestó su desacuerdo con el alcalde de San Miguel de Allende, Guanajuato, Mauricio Trejo Pureco, que canceló la presentación de Francisco Céspedes pic.twitter.com/oaF1cTjNQ4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 7, 2023

AMLO afirma que es un orgullo ser insultado por el "bloque conservador"

AMLO refirió que ser objeto de insultos y críticas por la oposición y aprovechó para referirse a Santiago Creel, quien se ha lanzado contra el mandatario. "Es hasta un timbre de orgullo un insulto de esa gente. Si me halagaran podría ser motivo de preocupación. O Creel que se enoja porque la mafia quiere regresar por sus fueros a seguir robando (...) como ya eligieron a la señora Xóchitl, ya a él lo hicieron a un lado, se enoja y me insulta. Y como diría su clásico ¿y yo por qué?", dijo.

Conceciones a TV y radio están garantizadas, afirma AMLO

El mandatario refirió que durante su gobierno no se modificarán las normas o cancelarán las concesiones a cadenas de radio o televisión, además de que se impulsarán a las radios comunitarias.

“No vamos a cambiar reglas en lo que tienen que ver con concesiones a radio y televisión. (…) Están garantizadas, no va a haber ningún problema. No vamos nosotros a cometer ningún acto que atente contra la libertad de expresión, aunque se excedan”, aseveró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ prometió no quitar permisos de operación a estaciones de radio y televisión con todo y que no esté de acuerdo con el contenido de algunos de sus servicios informativos pic.twitter.com/awS5XqETdj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 7, 2023

AMLO afirma que Morena retendrá presidencia de México

El presidente afirmó estar seguro que Morena retendrá la presidencia de México: "Debe pensarse que la Transformación continuará y que va hacer muy difícil que regresen los mismos que hundieron al país”, asimismo, aseguró que él no destapó a Xóchitl Gálvez, sino que aseguró que "los de la mafia del poder habían decidido que ella iba a representarlos", aseguró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se volvió a referir a Xóchitl Gálvez aspirante a candidatura presidencial opositora pic.twitter.com/xixJDkCshj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 7, 2023

Gobierno Federal confirma que se registró un incendio en Pemex en Campeche

“Están bomberos de Pemex, la Marina. Es en las costas de Campeche y Tabasco fue en la madrugada (…) evacuaron al personal y un abrazo a los trabajadores de Pemex y sus familiares”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El gobierno federal confirma que se registró #incendio en la plataforma Nohoch Alfa de #Pemex , en la Sonda de Campeche, informó que hay desaparecidos pic.twitter.com/rwc1YWHoTV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 7, 2023

AMLO se despidió con la canción "La monedita".