Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 15 de abril
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este miércoles 15 de abril. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia desde Palacio Nacional,
Este miércoles 15 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum retoma el análisis de la conversación mediática desde el Salón de la Tesorería. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la sesión donde se espera que brinde actualizaciones sobre proyectos de conectividad y responda a temas de coyuntura nacional. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de esta jornada.
Mañanera de Sheinbaum hoy 15 de abril: Resumen y temas EN VIVO
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.