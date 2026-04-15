Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 15 de abril

Este miércoles 15 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum retoma el análisis de la conversación mediática desde el Salón de la Tesorería. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la sesión donde se espera que brinde actualizaciones sobre proyectos de conectividad y responda a temas de coyuntura nacional. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de esta jornada.