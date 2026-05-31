“Más Maru y menos Rocha”: Calderón lanza mensaje directo en respaldo a la gobernadora de Chihuahua

"México necesita más Marus y menos Rocha Moyas": El expresidente Felipe Calderón expresó un respaldo total a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al asegurar que enfrenta una “persecución política” tras haber cumplido con su deber constitucional de combatir al crimen.

Calderón destaca la valentía de Maru Campos

Durante el evento #YoConMaru, calificó como “absurda” dicha situación y defendió que enfrentar a la delincuencia es un imperativo ético y moral para cualquier gobernante.

En su mensaje, Calderón destacó la valentía de la mandataria estatal al señalar que ha defendido a las familias “arriesgándose ella misma”, y subrayó que, pese a las críticas, su actuación es la correcta.

“Tú, Maru, has defendido a las familias, has combatido a la delincuencia y digan lo que digan, eso es lo correcto”, expresó.

"México necesita más Marus y menos Rocha Moyas"



¡Respaldo total! En el evento #YoConMaru, Felipe Calderón (@FelipeCalderon) lanzó un fuerte mensaje de apoyo a la gobernadora de Chihuahua @MaruCampos_G, en el que calificó de "absurda" la persecución política en su contra tras… pic.twitter.com/L8l5jFIO1C — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 31, 2026

Calderón también lanzó una frase que marcó el tono político del evento: “México necesita más Marus y menos Rocha Moyas”, en referencia al contraste entre estilos de gobierno, en medio del respaldo público a la estrategia de seguridad de la gobernadora de Chihuahua.

Kenia López afirma que no prosperó juicio político contra Maru Campos en CDMX

En el marco del respaldo del Partido Acción Nacional a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, durante el evento #YoConMaru, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que no prosperó la ratificación de la solicitud de juicio político promovida en su contra en la Ciudad de México.

La legisladora señaló que existe una exigencia nacional de proteger a las familias y consideró que intentar afectar a una gobernadora que ha enfrentado al crimen resulta ofensivo para la ciudadanía.

"Hay una exigencia nacional de proteger a las familias (…) tratar de lastimar a una gobernadora valiente ofende la inteligencia de los mexicanos"



En el marco del apoyo que dio @AccionNacional a @MaruCampos_G, #YoConMaru, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de… pic.twitter.com/ReM2CnHzYk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 31, 2026

"Hay una exigencia nacional de proteger a las familias... tratar de lastimar a una gobernadora valiente ofende la inteligencia de los mexicanos", dijo Kenia López.

El procedimiento legislativo buscaba fincar responsabilidades y someter a escrutinio judicial a la mandataria estatal, sin embargo, no avanzó en su proceso.