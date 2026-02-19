Los temas clave de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 19 de febrero

La presidenta Sheinbaum dijo que hasta el momento no se tiene una denuncia o línea de investigación en contra del exsecretario de la Marina, en la época de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda Durán, quien de acuerdo con un audio filtrado, habría estado enterado del delito de huachicol fiscal ocurrido en el sexenio pasado.

Sin embargo, la mandataria sí confirmó que aún hay detenciones pendientes por este caso.

"No hay líneas de investigación contra el secretario y está abierta toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Ahí todavía hay detenciones pendientes; hubo detención de algunos integrantes de Marina, como se sabe que el almirante denunció en su momento y hace la investigación en la FGR, y pues hay que esperar a que continúe y dé la información la fiscalía", destacó.