Los temas clave de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 19 de febrero
Mañanera de Sheinbaum hoy 19 de febrero: Resumen y temas clave en vivo
Caso de tamales envenenados con fentanilo
La presidenta Sheinbaum dijo que instruyó al gabinete de Seguridad a investigar sobre el supuesto caso de tamales envenenados con fentanilo y que habían provocado que varios niños y jóvenes resultaran intoxicados en Puebla.
"Si estamos averiguando, hoy por la fiscalía en el gabinete de Seguridad, y le pedí que averiguara bien junto con la Secretaría de Salud si realmente fue fentanilo y también, pues, cómo es que llegó el fentanilo a los tamales. El fentanilo es muy tóxico, muy venenoso, dañino, entonces puede causar incluso la muerte; entonces hay que preguntar si realmente fue fentanilo y según cómo llegó a este alimento y, tercero, pues en las investigaciones que tenga que proceder por el asunto", dijo.
Reforma Electoral
La presidenta Sheinbaum destacó que será el próximo martes cuando presente la Reforma Electoral.
Audio filtrado de Huachicol Fiscal
La presidenta Sheinbaum dijo que hasta el momento no se tiene una denuncia o línea de investigación en contra del exsecretario de la Marina, en la época de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda Durán, quien de acuerdo con un audio filtrado, habría estado enterado del delito de huachicol fiscal ocurrido en el sexenio pasado.
Sin embargo, la mandataria sí confirmó que aún hay detenciones pendientes por este caso.
"No hay líneas de investigación contra el secretario y está abierta toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Ahí todavía hay detenciones pendientes; hubo detención de algunos integrantes de Marina, como se sabe que el almirante denunció en su momento y hace la investigación en la FGR, y pues hay que esperar a que continúe y dé la información la fiscalía", destacó.
Avances en trenes de pasajeros
En la conferencia mañanera, el General Ricardo Vallejo Suárez dio a conocer los avances en los proyectos ferroviarios prioritarios, donde actualmente son responsables de las rutas:
1. CDMX-Pachuca: 11 mil 186 empleos nuevos
2. CDMX-Querétaro: 14 mil 346 empleos directos.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.