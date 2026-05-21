¿Habrá doble Hoy No Circula? Reportan mala calidad del aire en la CDMX

El programa Hoy No Circula continuará aplicándose este jueves 21 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y en municipios del Estado de México con el objetivo de reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las autoridades ambientales recuerdan que no respetar las restricciones puede derivar en multas económicas e incluso el envío del vehículo al corralón, por lo que es importante revisar qué autos descansan antes de salir de casa.

¿Qué autos no circulan el 21 de mayo de 2026?

Para este jueves no podrán circular los vehículos con:



Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

La restricción aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como autos eléctricos e híbridos, están exentos del programa, salvo que exista una contingencia ambiental extraordinaria.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa también opera en varios municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los municipios donde aplica el Hoy No Circula son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Las autoridades recomiendan tomar previsiones, especialmente durante horas pico, para evitar sanciones y complicaciones viales.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Quienes incumplan con el programa pueden recibir multas que van aproximadamente de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a varios miles de pesos en 2026.

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, generando gastos adicionales por arrastre y estancia en el corralón.

Por ello, autoridades ambientales y de tránsito piden verificar con anticipación el holograma, terminación de placas y calendario vigente antes de circular.

¿Qué vehículos están exentos del programa?

Existen algunos vehículos que sí pueden circular normalmente, entre ellos:



Autos eléctricos

Vehículos híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos con holograma 0 y 00

También pueden quedar exentos algunos vehículos destinados a personas con discapacidad, siempre que cuenten con autorización correspondiente.

¿Por qué se aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El programa busca disminuir la cantidad de contaminantes emitidos por vehículos automotores, especialmente durante temporadas donde aumentan las altas temperaturas y las contingencias ambientales.

Es importante mencionar, que esta tarde 20 de mayo, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México señaló que la calidad del aire es mala, aunque hasta el momento no hay cambios y por el momento no aplican el Doble Hoy No Circula.

Mala calidad del aire |Dirección de Monitoreo Atmosférico

Durante la temporada de calor, la combinación de radiación solar intensa y emisiones vehiculares favorece la formación de ozono, uno de los principales contaminantes en el Valle de México.

Por eso, autoridades ambientales mantienen restricciones vehiculares permanentes para tratar de reducir el impacto en la calidad del aire.

