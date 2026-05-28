El nuevo candado electoral: Morena aprueba la injerencia extranjera como causa para anular elecciones

La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional de alto impacto que añade una nueva causal para invalidar elecciones en México: la intervención de actores del exterior. Con la aplanadora de Morena, el Partido Verde y el PT, el dictamen que modifica el artículo 41 de la Constitución fue aprobado en lo general y turnado de inmediato al Senado de la República para su revisión y validación final.

La votación en el Pleno reflejó la postura monolítica del bloque oficialista y el rechazo de la oposición:



A favor: 307 votos (Morena, PVEM, PT)

307 votos (Morena, PVEM, PT) En contra: 128 votos (PAN, PRI, MC)

128 votos (PAN, PRI, MC) Abstenciones: 1 voto

A pesar del avance de la iniciativa, el texto final sufrió un cambio drástico de redacción en el último minuto a propuesta del diputado morenista Ricardo Monreal, autor de la propuesta, modificando sustancialmente la forma en la que se juzgará este delito electoral.

*Información en desarrollo