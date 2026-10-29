Gobierno pedirá que Talleres Gráficos de México imprima materiales del INE

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Sheinbaum, presidente de México, afirmó que buscará que Talleres Gráficos de México sea la encargada de imprimir los materiales electorales.

Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los materiales electorales del INE

En su conferencia mañanera de este 29 de octubre de 2026, la mandataria cuestionó las razones para que no haya otras empresas que se encarguen de la fabricación e impresión del material usado por el INE en las elecciones. Afirmó que buscará que Talleres Gráficos sea una empresa con Consejo de Administración y observación externa.

“Porque ahí es donde tiene que producirse la mayor parte del material electoral y otro material electoral que tenga que ver con los chalecos del INE, de los que trabajan en el INE, de las casillas, de las mamparas. Pues, ¿a poco no hay cientos y cientos de empresas que puedan hacer eso en el país? Hasta me atrevería a decir que se abra todo eso”, destacó Sheinbaum Pardo.

Antecedentes y contratos entre el INE y Talleres Gráficos

No obstante, cabe recordar que Talleres Gráficos de México es una de las empresas que obtuvo un contrato, junto con Cosmocolor, para imprimir las credenciales de elector. El contrato fue firmado el 10 de diciembre de 2025 por 71 millones de dólares.

En ese entonces, Arturo Chávez López era director de Talleres Gráficos de México. Cuatro meses después, Chávez López fue nombrado consejero del INE por la Cámara de Diputados.