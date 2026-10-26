Sheinbaum llama a revisar presuntas irregularidades dentro de presidencia del INE

Claudia Sheinbaum, presidente de México, consideró que Guadalupe Taddei tomó una buena decisión al separarse de su cargo como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). En su conferencia mañanera de hoy, 26 de octubre de 2026, la mandataria sostuvo que, ante los señalamientos existentes, deben realizarse las investigaciones y auditorías correspondientes para deslindar responsabilidades.

Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la salida de Guadalupe Taddei del INE

Sheinbaum se refirió a las acusaciones contra Taddei por posible corrupción, un presunto mal manejo de recursos públicos o conflicto de intereses. Afirmó que la separación de Taddei permitirá revisar las sospechas y los cuestionamientos relacionados con presuntos abusos o privilegios dentro del INE.

Bloqueos de carreteras en México: ¿qué organizaciones dialogarán con el Gobierno?

Por otra parte, Claudia Sheinbaum confirmó que este día la Secretaría de Gobernación (Segob) recibirá a autotransportistas inconformes. El objetivo es dialogar con ellos ante los cierres de carreteras y autopistas en el país anunciados para este lunes.

La presidenta explicó que se buscó a las distintas organizaciones de autotransporte de carga. Sin embargo, dijo que solo un sector de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) informó que se movilizaría.

Aun así, la mandataria afirmó que las autoridades recibirán a los transportistas este lunes a las 11:00 horas en la Segob. Subrayó que el diálogo debe mantenerse abierto con el sector.

