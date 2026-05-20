Tras capturas en Morelos, Kenia López exige romper pactos entre políticos y narco

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, lanzó un duro posicionamiento tras las recientes detenciones de alcaldes en Morelos y los señalamientos contra funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado. La legisladora panista pidió romper cualquier relación entre política y narcotráfico, y exigió que las autoridades dejen de “pedir pruebas” públicamente para actuar contra quienes hayan cometido delitos.

El mensaje ocurre en medio de una creciente presión política por los casos de exfuncionarios y autoridades señaladas por presuntos nexos con grupos criminales, incluidos alcaldes en funciones, exediles y el caso aún abierto del gobernador con licencia de Sinaloa.

Kenia López pide investigar a políticos sin importar partido o apellido

Durante un mensaje a medios, Kenia López sostuvo que México atraviesa una crisis de seguridad e impunidad que ya no puede minimizarse. Por ello, afirmó que cualquier funcionario relacionado con corrupción o crimen organizado debe enfrentar investigaciones y sanciones, sin importar su partido político o cercanía con figuras de poder.

“Al que sea responsable, al que sea corrupto, al que sea delincuente, el que sea, sea quien sea, con el apellido que tenga, sea amigo de quien sea, hijo de quien sea, familiar de quien sea, se debe sancionar”, declaró.

La legisladora insistió en que las autoridades deben actuar con firmeza frente a los casos que durante años, dijo, fueron visibles para la ciudadanía, especialmente cuando algunos políticos comenzaron a exhibir estilos de vida alejados de sus ingresos oficiales.

• Hoy se recibió la iniciativa de la Presidencia de la República en materia de Reforma al Poder Judicial.



• La Comisión de Puntos Constitucionales habrá de dictaminarla.



• La próxima semana tendremos periodo extraordinario en la Cámara de @Mx_Diputados. Se advierte un debate… pic.twitter.com/5JlqXd3AIB — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) May 20, 2026

“Camionetas machuchonas”: el señalamiento contra el enriquecimiento de políticos

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la panista criticó los excesos económicos de ciertos personajes de la política mexicana. Aseguró que durante mucho tiempo hubo funcionarios que presumían lujos sin enfrentar consecuencias legales.

“Se sabía que eran corruptos, caminaban como corruptos, se subían a sus camionetas machuchonas como corruptos, se compraban obras de arte o viajes absurdos como corruptos, pero no se les decía corruptos”, lanzó.

Las declaraciones llegan luego de operativos y detenciones recientes en Morelos, donde fueron capturados exalcaldes y autoridades municipales de distintas fuerzas políticas. Para López Rabadán, estos casos reflejan cómo el crimen organizado logró infiltrarse en espacios de poder local.

La oposición endurece discurso por narcopolítica en México

En su posicionamiento, Kenia López también defendió a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien reconoció por las acciones contra laboratorios clandestinos y grupos criminales en la entidad.

Además, elevó el tono al asegurar que negociar con grupos criminales para obtener candidaturas o poder político representa una traición para el país.

“Traición a la patria es acordar con el narco para lograr candidaturas o para lograr más poder”, afirmó.