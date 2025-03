¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 31 de marzo?

Claudia Sheinbaum reprobó que en Guadalajara, Jalisco, un grupo musical realizara un homenaje a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

“Pues no debería de ocurrir eso, no debería de ocurrir, imagínate, no está bien, que se haga una investigación, no es correcto”, señaló la presidenta.