Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy martes 12 de agosto

Omar García Harfuch detalló el caso de la jovencita de 12 años, asesinada durante la madrguada del pasado lunes dentro de su domicilio en Chalco, Estado de México.

Informó que las investigaciones señalan hasta el momento que el asesinato de la menor se debió a un ajuste de cuentas de un grupo de narcomenudistas, que conocían al padrastro de la menor, que también se dedicaba a la venta de drogas.

#EnLaMañanera | El secretario de #Seguridad, @OHarfuch detalló el caso de la menor de 12 años, asesinada dentro de su domicilio en Chalco, #Edomex. Informó que las investigaciones señalan hasta el momento, que el asesinato se debió a un ajuste de cuentas de un grupo de… pic.twitter.com/7YYUccwtVg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2025

“De lamentable homicidio de la menor de 12 años, lo que se tiene de Información, al momento es que la pareja de la mamá de la menor está relacionada con narco menudeo, y cuando llegan los agresores, buscando a la pareja de la mamá de la menor es cuando este sujeto se logra escapar, por el que iban, y los agresores matan a la niña, está relacionada esa casa y la pareja de la mamá, de la menor, con narco menudeo, más que por una deuda”, señaló.