Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy martes 12 de agosto
Conoce los temas de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de hoy 12 de agosto de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 12 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Estos son los temas más relevantes que tocó.
Hoy es martes de gabinete de seguridad, donde el secretario Omar García Harfuch da a conocer los reportes en este aspecto de los últimos meses. Asimismo, se espera que la presidenta sea cuestionada sobre dos empresarios mexicanos por su participación en un presunto plan de soborno para retener y obtener negocios relacionados con Pemex.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos empresarios mexicanos por su participación en un presunto plan de soborno para retener y obtener negocios relacionados con PEMEX.
“…Los acusados —ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos— presuntamente… pic.twitter.com/zxzypRGNRM
Caso de niña asesinada en Chalco, Edomex
Omar García Harfuch detalló el caso de la jovencita de 12 años, asesinada durante la madrguada del pasado lunes dentro de su domicilio en Chalco, Estado de México.
Informó que las investigaciones señalan hasta el momento que el asesinato de la menor se debió a un ajuste de cuentas de un grupo de narcomenudistas, que conocían al padrastro de la menor, que también se dedicaba a la venta de drogas.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch detalló el caso de la menor de 12 años, asesinada dentro de su domicilio en Chalco, Edomex. Informó que las investigaciones señalan hasta el momento, que el asesinato se debió a un ajuste de cuentas de un grupo de narcomenudistas.
“De lamentable homicidio de la menor de 12 años, lo que se tiene de Información, al momento es que la pareja de la mamá de la menor está relacionada con narco menudeo, y cuando llegan los agresores, buscando a la pareja de la mamá de la menor es cuando este sujeto se logra escapar, por el que iban, y los agresores matan a la niña, está relacionada esa casa y la pareja de la mamá, de la menor, con narco menudeo, más que por una deuda”, señaló.
Sobre la causa de muerte de la maestra Irma Hernández
Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), fue cuestionado sobre la causa de muerte de la maestra Irma Hernández, la cual fue por tortura, misma que fue confirmada por la Fiscalía de Veracruz. Ante esto, dijo que la Fiscalía del estado estaba llevando el caso, por lo que era importante seguir atentos a esto.
Cabe señalar que el tema causó relevancia porque la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, afirmó que la maestra, quien trabajaba de taxista, había fallecido por un infarto “les guste o no”.
Aumento en homicidios en Sinaloa
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que este fin de semana hubo un aumento en la cantidad de homicidios dolosos en el estado de Sinaloa, debido a los enfrentamientos entre grupos criminales, dijo que ya se está trabajando para reducir los impactos de estos hechos en la población.
El secretario de Seguridad destacó que este fin de semana hubo un aumento en la cantidad de homicidios dolosos en Sinaloa, debido a los enfrentamientos entre grupos criminales
“El domingo se elevó la cantidad de violencia, aumentó la cifra de personas fallecidas, fue un evento en concordia en donde se localizaron ocho cuerpos, de esos ocho cuerpos fueron un enfrentamiento entre civiles armados, entre dos células criminales, y otro evento en Navolato, donde pierden en la vida cuatro personas, el día domingo fue cuando hubo elevados homicidios, el sábado no, todos estos días en Sinaloa han sido de uno o dos homicidios al día que obviamente no es lo óptimo, lo que queremos es que no haya homicidios”, dijo.
Sobre el delito de extorsión
El secretario de Seguridad informó que del 6 de julio al 10 de agosto ha sido detenidas 132 extorsionadores en el país. Dijo que esto se ha logrado en parte a la entrada y funcionamiento del teléfono 089, dedicado a la denuncia anónima de la extorsión y que está disposición de la ciudadanía en general.
Reporte de seguridad por Omar García Harfuch
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer los avances en las operaciones coordinadas entre el gabinete de seguridad con las autoridades estatales, donde se realizaron cateos y detenciones relevantes.
Más de la mitad de homicidios dolosos se concentran en 7 estados
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mostró una gráfica que revela que, de enero a julio de 2025, el 51.5% de los homicidios dolosos del país se concentran en 7 estados.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.