Asesinan a niña de 12 años en Chalco, Edomex; la menor recibió múltiples disparos

Una niña de 12 años fue asesinada la madrugada de este lunes 11 de agosto, dentro de su propia vivienda en la comunidad de San Pablo Atlazalpan, municipio de Chalco, Estado de México (Edomex).

La menor, identificada como Dulce “N”, recibió múltiples disparos luego de que sujetos armados irrumpieran en el domicilio de lámina y abrieran fuego directo contra la pequeña.

Como parte de una violencia que no distingue de edades, este crimen se suma al del niño Fernandito ocurrido recientemente en Los Reyes La Paz

Menor es asesinada en San Pablo Atlazalpan, Chalco

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Reforma. Según testigos, dos sujetos irrumpieron en la casa y sin mediar palabra comenzaron a disparar.

En ese momento se encontraban Dulce, su madre y su hermano, quienes resultaron ilesos. Mientras que, la pequeña perdió la vida de inmediato.

“Lo que a mí me despertó fueron unas como tipo detonaciones, algo muy fuerte…no le sabría decir que fue y después este me asegure que estuvieran bien mis hijos. Escuché como cuatro como tres a cuatro balas” Esto fue parte de lo que declararon vecinos para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, buscar a los responsables, quienes presuntamente escaparon abordo de un automóvil.

De igual forma, el caso será investigado como feminicidio, dada la naturaleza del ataque contra una menor de edad. Esto permitirá establecer el móvil del crimen.

Violencia en Edomex: Justicia para Dulce y Fernandito

Este asesinato se suma a una serie de hechos violentos contra niños en la entidad mexiquense. Uno de los casos más recientes es el del niño Fernandito, de 5 años, quien fue secuestrado y asesinado en Los Reyes La Paz, todo por una deuda de mil pesos que su madre no pudo pagar.

El pasado 28 de julio, Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N” fueron al domicilio de la mujer para exigirle el dinero, pero al no tener como pagarlo, los sujetos sustrajeron al niño.

A pesar de las denuncias previas al DIF municipal y otras autoridades, el menor fue encontrado muerto en avanzado estado de descomposición tras varios días de búsqueda.