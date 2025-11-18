Logo InklusionSitio accesible
¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 18 de noviembre?

Entérate de lo que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera este martes 18 de noviembre desde Palacio Nacional.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Mañanera de Sheinbaum hoy.
Mañanera de Sheinbaum hoy: ¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 18 de noviembre?

¡Atención! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 18 de noviembre. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta.

Mañanera EN VIVO

¿A qué hora comienza la conferencia matutina?

La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

Claudia SheinbaumPresidencia de México

