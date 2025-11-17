Alertan por bloqueos y quema de vehículos en carreteras de Michoacán

La tensión y violencia volvió a escalar en Michoacán durante la mañana de este lunes, luego de que se registraran bloqueos en carreteras y quema de vehículos en distintos puntos del estado. De manera preliminar, autoridades confirmaron que grupos delictivos colocaron obstáculos y realizaron actos vandálicos en al menos tres rutas clave, generando alerta entre automovilistas y transportistas que quedaron varados en el caos vial sin poder avanzar.

Bloqueos en carreteras de Michoacán provocan alerta y caos vial

En la zona de Las Fuentes, municipio de Ecuandureo, un autobús fue atravesado sobre la vialidad y posteriormente incendiado, lo que provocó una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Situaciones similares se reportaron sobre la carretera Pátzcuaro–Quiroga, a la altura de Sanabria, así como en la comunidad de El Correo, donde pobladores informaron sobre el cierre total del paso.

Aunque se desconoce si estos hechos están relacionados con operativos recientes o con la posible detención de algún líder criminal, corporaciones de seguridad confirmaron que se activó un despliegue de Fuerzas Federales y Estatales para recuperar el control de las rutas afectadas.

Las autoridades pidieron a la población evitar circular por estas zonas mientras se restablece la movilidad y se garantiza la seguridad de los viajeros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TERROR EN PÁTZCUARO: SICARIOS INCENDIAN CAMIONES Y BLOQUEAN CARRETERAS TRAS ENFRENTAMIENTO ARMADO

🚨 Bloqueos y quema de vehículos en carreteras de Michoacán



La mañana de este lunes se reportaron autobuses atravesados y unidades incendiadas en Ecuandureo, así como en las vialidades Pátzcuaro–Quiroga y la comunidad de El Correo. pic.twitter.com/4wvOpkOPQW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 17, 2025

Criminales fueron abatidos previo al bloqueo de carreteras en Michoacán

Las primeras indagatorias confirman que los bloqueos en carreteras de este lunes están directamente vinculados al operativo realizado en Salvador Escalante, donde policías abatieron a dos presuntos integrantes de una célula criminal durante un enfrentamiento ocurrido en la comunidad de La Cantera.

Los agentes perseguían a un objetivo prioritario conocido como 'El Camaleón', cuya captura habría detonado la reacción violenta de grupos armados que, en cuestión de minutos, comenzaron a incendiar vehículos y atravesar unidades en distintos tramos carreteros.

Ante el riesgo para automovilistas y pobladores, personal de Fuerzas Federales y Estatales se movilizó hacia las carreteras de:

