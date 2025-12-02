¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 2 de diciembre?

La presidenta Sheinbaum, confirmó que se mantiene abierta la invitación del gobierno de México al Papá León xiv, para visitar nuestro país durante la reinauguración del Estadio Azteca, previo al mundial de fútbol, FIFA 2026.

"Todavía no tenemos la información, de hecho estoy buscando una llamada con el Papá, lo hago público aquí, al anuncio lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión, y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla, entonces estamos buscando una llamada para… recuerden que cuando él toma de posesión Rosa Isela le lleva una carta de invitación a que visite México, entonces ahora queremos formalizarla, pero todavía no hay información de si vendría a la inauguración del Azteca… todavía no hay esa información, pero si queremos que visite México, le hicimos la invitación desde el primer día".