¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 2 de diciembre?
Entérate de lo que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera este martes 2 de diciembre desde Palacio Nacional.
No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta.
Invitación al papa León XIV
La presidenta Sheinbaum, confirmó que se mantiene abierta la invitación del gobierno de México al Papá León xiv, para visitar nuestro país durante la reinauguración del Estadio Azteca, previo al mundial de fútbol, FIFA 2026.
"Todavía no tenemos la información, de hecho estoy buscando una llamada con el Papá, lo hago público aquí, al anuncio lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión, y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla, entonces estamos buscando una llamada para… recuerden que cuando él toma de posesión Rosa Isela le lleva una carta de invitación a que visite México, entonces ahora queremos formalizarla, pero todavía no hay información de si vendría a la inauguración del Azteca… todavía no hay esa información, pero si queremos que visite México, le hicimos la invitación desde el primer día".
Farmacias para el Bienestar
Eduardo Clark, subsecretario de la secretaría de Salud, detalla que Farmacias para el Bienestar tendrán un esquema de entrega de medicamentos, principalmente para dos enfermedades: diabetes e hipertensión.
Programa Salud Casa por Casa
Inicia el programa de Farmacias del Bienestar, con 500 módulos que se ubicarán afuera de centros de salud y entregarán medicamentos a beneficiarios del programa Salud Casa por Casa.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.