¡Deberán discutirla! INE notifica a Cámara de Diputados que propuesta ciudadana de reforma electoral cumple requisitos

Este lunes 19 de enero del 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) notificó formalmente a la Cámara de Diputados que la propuesta de reforma electoral impulsada por la organización civil “Salvemos la Democracia” ha superado todos los filtros legales.

Lo anterior significa que su revisión ya no es solo una sugerencia, sino una obligación constitucional y el Congreso de la Unión deberá discutirla de manera oficial.

Kenia López Rabadán , presidenta de la Cámara de Diputados, confirmó que la voz de miles de mexicanos que coinciden con la iniciativa ha logrado llegar directamente a la tribuna más alta del país.

¿Cómo se logró que diputados tengan que discutir la propuesta ciudadana de reforma electoral?

Para que una iniciativa ciudadana sea tomada en cuenta, necesita el respaldo de una parte importante del padrón electoral.

En este caso, el INE validó más de 136 mil firmas de ciudadanos que decidieron poner su nombre y apellido para exigir cambios en el sistema y tras verificar que cada firma fuera real, el organismo electoral dio "luz verde".

Este miércoles se notificará a la Comisión Permanente para que la iniciativa impulsada por la organización civil “Salvemos la Democracia” , sea turnada a las comisiones correspondientes y comience el debate legislativo formal en San Lázaro.

En qué consiste la reforma de "Salvemos la Democracia"

Esta iniciativa de reforma no proviene de ningún partido, sino de la preocupación de la sociedad civil por el costo y la transparencia de las elecciones . La propuesta busca transformar la estructura de las autoridades electorales para hacerlas más eficientes y ciudadanas.

Entre sus pilares destaca la búsqueda de mecanismos que garanticen que quienes cuenten los votos y organicen los comicios sean perfiles independientes, alejados de las cuotas de poder de los partidos políticos tradicionales.

¿Qué sigue para esta iniciativa ciudadana?

Ahora que la discusión está en la Cámara de Diputados, el proceso entra en su etapa de mayor exposición. Una vez que la Comisión Permanente reciba la notificación este miércoles, se asignará a los legisladores que deberán analizarla punto por punto.

El Congreso está obligado a votar esta reforma, lo que pondrá a prueba la disposición de los partidos políticos para escuchar una agenda que fue redactada y firmada fuera de las oficinas gubernamentales.

El país estará atento a si los representantes populares abrazan estas propuestas ciudadanas.