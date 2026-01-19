¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera?
Estos son los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este lunes 19 de enero de 2026.
Consulta el resumen en vivo de la conferencia mañanera de este lunes 19 de enero. En Fuerza Informativa Azteca te damos los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum. Como marca la tradición de inicio de semana, se presenta el reporte del 'Quién es Quién en los precios'.
México enviará apoyo a Chile
La presidenta destacó que México enviará apoyo a Chile en el marco de los incendios que están ocurriendo.
Más detalles del avión militar de EU en México
La presidenta destacó que las capacitaciones son parte de los acuerdos entre ambas naciones y están programadas. Señaló que el avión llegó para trasladar a algunos elementos que tomarían la capacitación del comando norte y duraría aproximadamente un mes.
¿Por qué un avión militar de EUA aterrizó en México?
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró el aterrizaje de un avión de Estados Unidos en el Aeropuerto de Toluca y explicó que no era necesario consultar a legisladores, ya que no transportaba tropas y su ingreso fue para temas de capacitación. Detalló que el permiso se otorgó desde octubre de 2025 y que no se trata de un caso excepcional.
"No tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos, es una autorización que ha sido desde ese octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación. Entonces, ya han entrado. En otras ocasiones, la diferencia es que ahora entraron al (aeropuerto) de Toluca, que justamente pregunté cuál fue esta razón, tuvieron sus motivos, pero no es algo excepcional que se haga, sino que se había acordado desde octubre y son tareas logística que realizan ellos", destacó.
Profeco se pronuncia sobre preventa de BTS
El titular de Profeco habló sobre la controversia generada por la preventa de boletos para los conciertos de BTS en México y la solicitud para que la dependencia supervise estos procesos. Señaló que ya están en comunicación con el proveedor y que se enviará un exhorto para garantizar transparencia en la venta, incluyendo información clara sobre precios, mapa del evento, paquetes especiales, el número de boletos disponibles en cada etapa, entre otras.
¿Quién es quién en los combustibles?
Comienza la conferencia mañanera. Iván Escalante, titular de la Profeco, dio a conocer el quién es quién en el precio de los combustibles.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
La mañanera se lleva a cabo desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional.