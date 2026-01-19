¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera?

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró el aterrizaje de un avión de Estados Unidos en el Aeropuerto de Toluca y explicó que no era necesario consultar a legisladores, ya que no transportaba tropas y su ingreso fue para temas de capacitación. Detalló que el permiso se otorgó desde octubre de 2025 y que no se trata de un caso excepcional.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein explicó que la llegada de un avión hércules de la Fuerza Aérea de #EU tiene el propósito de labores de entrenamiento, y su llegada al aeropuerto de #Toluca, ya había sido aprobado en octubre pasado, por lo cual no tuvo que solicitarse… pic.twitter.com/hEV2GCmaun — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2026

"No tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos, es una autorización que ha sido desde ese octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación. Entonces, ya han entrado. En otras ocasiones, la diferencia es que ahora entraron al (aeropuerto) de Toluca, que justamente pregunté cuál fue esta razón, tuvieron sus motivos, pero no es algo excepcional que se haga, sino que se había acordado desde octubre y son tareas logística que realizan ellos", destacó.