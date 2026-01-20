¿Puedes circular este 20 de enero? Placas y hologramas exentos por el Hoy No Circula

¿Una mañana con contingencia ambiental? A pesar de que diferentes estaciones del Valle de México registraron pésima calidad del aire, el programa Hoy No Circula mantiene sus restricciones habituales para este martes 20 de enero de 2025.

Por ello, miles de conductores que transitan por la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) deberán suspender su circulación este día. Para evitar abusos policiales consulta aquí los autos con permisos o placas exentas.

Hoy No Circula 20 de enero de 2026: Lista de autos que descansan

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) señala que el Hoy No Circula busca establecer medidas para reducir la emisión de contaminantes, basado en la matrícula del vehículo, engomado y holograma.

Los automóviles que deberán descansar, de acuerdo con el calendario oficial, son aquellos que tengan:



Color de engomado rosa

Terminación de placa 1 o 2

Holograma 1 y 2

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿En qué horario se suspende el Hoy No Circula?

Las bases del programa establecen que el programa se aplica en un horario de 05:00 a 22:00 horas a todos los vehículos que circulan en la CDMX y el Estado de México.

A quienes incumplan con lo establecido serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Cabe recordar que para el 1 de febrero de 2026, la UMA será $117.31 pesos, de manera que la multa será de $2 mil 346 pesos a $3 mil 519 pesos.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?

El Reglamento de Tránsito de la CDMX especificó la lista de automóviles exentos de las restricciones, entre ellos:



Vehículos de emergencia, como ambulancias

Hologramas "0" Y "00"

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos para personas con discapacidad

Vehículos que cuya situación acredite una emergencia médica

Tractores agrícolas

Motocicletas

A esta lista se suman:

