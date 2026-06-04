Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades del gabinete federal expusieron las cifras y operativos más recientes para luego abrir el diálogo directo con los reporteros. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión de este jueves 4 de junio.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 4 de junio?

El secretario de Salud, David Kershenobich, dijo que México está preparado para atender cualquier contingencia epidemiológica que se pudiera presentar durante el Mundial de Fútbol 2026.

Dijo que se cuenta con las medicinas, las instalaciones para garantizar la rápida atención de cualquier emergencia médica o sanitaria.

"El mensaje es muy importante como desde enero habremos trabajando en las medidas sanitarias y la atención médica, hay toda una red en la que se incluye el imss, el imss, bienestar, el issste, no nada más en donde ocurren los partidos, sino toda la república y tenemos llegadas en cada uno de ellos y tenemos atención telefónica en el 911 en las 24 horas del día, como están distribuidos las 24 horas los siete días de la semana", dijo.

Durante la conferencia mañanera de este jueves se detalló que en un acuerdo entre productores y distribuidores de jitomate y autoridades del gobierno federal se acordó tratar de mantener bajo el precio de esta verdura mediante reducir el número de intermediarios entre los productores y los expendedores finales.