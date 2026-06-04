Alfonso Durazo: Se niega a mostrar su visa para desmentir reportaje de LA Times.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rompió el silencio tras el escándalo binacional provocado por el reportaje de Los Angeles Times, el cual señala que agencias de los Estados Unidos lo investigan por presuntos vínculos con el crimen organizado e incluso le habrían revocado su visa.

Se trata de una investigación exclusiva publicada por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum en el diario Los Angeles Times, donde se afirma que Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas. Pese a no contar con visados vigentes, ambos han cruzado la frontera utilizando un permiso especial conocido como "libertad condicional por beneficios públicos significativos" (parole), una herramienta legal reservada de forma típica para testigos que colaboran o testifican ante un gran jurado con el fin de aportar información.

Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) y Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) se suman al escándalo



Según fuentes de Los Ángeles Times (@latimes), ambos gobernadores morenistas son investigados en #EU por presuntos nexos criminales y ya les retiraron la visa.



Aunque lo niegan,… pic.twitter.com/uVT5vsLOuf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

Alfonso Durazo descarta exhibir su visado o cruzar la frontera

Frente a la insistencia de los reporteros sobre si estaría dispuesto a callar los rumores con pruebas físicas, Durazo Montaño fue tajante al señalar que no mostrará su documentación ni su agenda a la prensa o a las agencias extranjeras para limpiar su nombre.

"No tengo, pero tampoco creo que deba ir a Estados Unidos solo para probar que tengo visa. Tampoco me veo mostrando mi visa para demostrar a un periodista siluente que tengo en mi visa vigente", sentenció de forma categórica.

El gobernador de Sonora @AlfonsoDurazo se niega a ir Estados Unidos o a mostrar su visa para desmentir a reporteros que publicaron que le fue retirada por el gobierno de USA por vínculos con el narcotráfico. pic.twitter.com/BebZrs6K1v — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) June 3, 2026

El mandatario sonorense intentó sacudirse la polémica descalificando por completo la investigación, acusando al medio internacional de publicar información sin validez jurídica y pidió a la opinión pública no caer en lo que llamó "anzuelos".

"Como lo he dicho en otras ocasiones, no muerdan todos los anzuelos. No tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero. Es una nota más sin fuentes, como muchas otras que lamentablemente luego circulan sin absolutamente ningún sustento", lanzó el gobernador.Sosteniendo que su trayectoria en el servicio público ha sido intachable, el mandatario recurrió a la ironía y al sarcasmo antes de dar por terminado el encuentro con los medios de comunicación: "No solo en este gobierno he actuado con limpieza, con rectitud; lo he hecho toda mi vida. Casi sudo agua bendita".

