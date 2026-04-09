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¡Toma precauciones al manejar! Lluvias, viento y granizo afectarán a la CDMX y Edomex

Tráfico pesado por lluvias intensas. Revisa el pronóstico para CDMX y Edomex. Evita calles inundadas y protégete del granizo este jueves y viernes.

Imagen de satélite en color real de una parte de México, el 9 de abril de 2026, con abundante nubosidad de estratos y cúmulos de bajo nivel, especialmente en el estado de Veracruz, la costa del Golfo de México y en partes de San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México y CDMX, cubriendo también zonas montañosas de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Se observan áreas despejadas en Guerrero y partes de Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Veracruz, permitiendo ver la vegetación verde oscuro. La imagen muestra límites estatales en blanco, una cuadrícula geográfica en verde claro y puntos de referencia de ciudades etiquetados en negro.
El clima castiga a la ZMVM. Prevén lluvias fuertes para Toluca y CDMX.| Especial

Escrito por: Viridiana Castillo

Todo parece indicar que las lluvias seguirán castigando a la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Si estás por salir de casa, la escuela o la oficina, te compartimos cómo prevenirte para tener un traslado seguro ya que como se ha visto en los últimos días, las precipitaciones han causado estragos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Pronóstico del clima para este 9 de abril en CDMX, Querétaro, Toluca, San Juan del Río, Tenango del Valle, San Joaquín, Cuernavaca, Pachuca, Cuautla, Tula, Tlaxcala - Apizaco, Tulancingo, Puebla
Pronóstico del Clima para este 9 de abril| SMN

Foco rojo en el Estado de México

Aunque la CDMX está bajo la lluvia, el panorama es significativamente más severo cruzando la periferia hacia territorio mexiquense. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un aviso por lluvias puntuales fuertes exclusivamente para el Edomex, en donde se pronostican acumulados de precipitación altísimos, de entre 25 y 50 milímetros en un periodo de 24 horas.

Los habitantes de municipios como Toluca están enfrentando una tarde adversa; la capital mexiquense registra un marcado descenso térmico con máximas de apenas 21 a 23 grados y vientos del oeste que alcanzan vientos de hasta 50 km/h.

A estas complicaciones climáticas se suman fuertes descargas eléctricas y una inminente probabilidad de caída de granizo, lo que reduce drásticamente la visibilidad al volante.

Alerta Amarilla en CDMX: Zonas afectadas

Del lado de la capital, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha decretado la Alerta Amarilla hasta las 18:00 horas, concentrándose en seis demarcaciones del sur y oriente:

  • Coyoacán
  • Iztapalapa
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Para estas alcaldías y el resto del clima en CDMX, se estiman fuertes precipitaciones, lo que inevitablemente propiciará encharcamientos y rápidas corrientes de agua. Se prevé que la capital alcance máximas de 25 a 27 grados a lo largo de la tarde, acompañadas también de vientos fuertes. Las autoridades exhortan a no cruzar calles anegadas y retirar la basura de las coladeras.

El temporal continuará mañana viernes 10 de abril

No guardes el impermeable todavía. El pronóstico del clima advierte que la inestabilidad climática seguirá mañana viernes 10 de abril. Para el cierre de semana, continuará la alta probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la CDMX, mientras que el Edomex volverá a sufrir fuertes tormentas.

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