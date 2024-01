Manlio Fabio Beltrones se registra como aspirante del PRI al Senado

El exdiputado federal y exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, se registró este miércoles 17 de enero como aspirante a un escaño en el Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En sus redes sociales compartió el momento en que formalizó su inscripción en el proceso interno del PRI, partido con el que llegó a ser presidente de las Cámaras de Diputados y Senadores, además de dirigente a nivel nacional entre agosto del 2015 y junio del 2016.

“Regresa uno a una competencia electoral, nunca me he ido, siempre he pertenecido a Sonora y me siento muy a gusto”, dijo el aspirante a su llegada al registro. Manlio Fabio Beltrones buscará el escaño en el Senado por la vía de mayoría relativa, es decir, por el voto directo de los ciudadanos.

PRI inicia registro de aspirantes a Cámara de Diputados y Senado

Este miércoles el PRI inició el registro de aspirantes a candidaturas a la Cámara de Diputados y el Senado de la República bajo la coalición con el PAN y el PRD.

Hemos iniciado los registros a las precandidaturas a las Diputaciones Federales y Senadurías del PRI en todo el país. ¡Estamos listos para ir con todo para ganar y defender a México! 👊🏼🇲🇽



Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del PRI pic.twitter.com/B8zrbUwZaP — PRI (@PRI_Nacional) January 17, 2024

La dirigencia del partido estableció como mesas receptoras de los documentos las sedes de los Comités Ejecutivos Estatales, en las que han desfilado durante las últimas horas exgobernadores, exdiputados, así como liderazgos del Revolucionario Institucional que buscan participar en las elecciones 2024.

Estos son los aspirantes del PRI al Senado y Cámara de Diputados

De acuerdo con los registros del PRI, hasta el momento se han registrado como aspirantes a la Cámara de Diputados o el Senado, son los siguientes políticos:



Carolina Viggiano, actual secretaria general del PRI

Francisco Olvera Ruiz, exgobernador de Hidalgo

Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora

Rolando Zapata Bello, exgobernador de Yucatán

Claudia Anaya, actual senadora del PRI

Paloma Sánchez, actual diputada federal

Néstor Camarillo, presidente del PRI en Puebla

Xavier González Zirión, actual diputado federal

En los próximos días se estima que se registren más exgobernadores, así como exlegisladores y otros políticos del PRI que pretenden competir el 2 de junio próximo cuando se renueve la Cámara de Diputados y el Senado de la República.