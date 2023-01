Por trágico juego de “maquinitas”, familia pide justicia para Samuel

La familia de Samuel, el niño de 11 años que murió por un disparo a manos de su amiguito de 10 por perder en un juego de las maquinitas pide justicia. Ayer, le dieron el último adiós en la localidad Tejocote, en La Perla, Veracruz.

Los dos pequeños se encontraban jugando maquinitas cuando el menor de 10 años ingresó a su casa a buscar el arma y regresó a dispararle.

Amigos y familiares dieron el último adiós a Samuel, el niño de 11 años que fue asesinado; fue sepultado en el cementerio de la comunidad.

Sin dar crédito de lo sucedido, la tía del pequeño fallecido, Karina Romero Gallardo, narra lo que pasó aquel día:

“Se fue a jugar a las maquinas, cuando de repente escuché que empezaron a murmurar los niños, vecinos, empezaron a decir que había un balaceado y corrí a ver y fue cuando me dijeron que era mi sobrino y me dirigí hacia el lugar y si ciertamente si era él”.

Un niño disparó a Samuel

Fue el domingo pasado cuando el menor murió; su compañero de juego se enojó al perder en repetidas ocasiones en un juego de las maquintas; fue a su casa por una pistola de su papá y disparó a Samuel.

Erasmo Marcos Romero Gallardo, padre de Samuel expresa su sentir y reclama a los padres del otro niño el que hayan dejado un arma a la mano:

“No tiene manera y no tuvo el derecho de dejar las armas en la mesa porque no es un juego, no es un fruto para comer, no puede dejar el arma al alcance de un niño, yo no puedo dejar mis armas al alcance de los niños en la mesa porque tengo hijos”, reclama.

Hasta el momento se sabe que el padre del menor agresor huyó llevándose a su hijo, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz confirmó que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes sobre este hecho que parecía un juego y terminó en tragedia.