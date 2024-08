¿Los conocías? Esto significan los tatuajes de la Mara Salvatrucha y por qué los usan

Como la tinta en el papel, los integrantes de la Mara Salvatrucha han usado su piel para tatuarse algo que va más allá de un rayón por moda. Ellos usan el tintero en los poros para destacar quiénes son, su rango y función dentro de la pandilla, pero ¿qué los motiva a hacerlo?

Luces y Sombras “El Salvador”, una trabajo de Fuerza Informativa Azteca (FIA), da cuenta de cómo es la forma de vivir de este grupo, que por muchos años ha sido temido no solo por la población de ese país, sino por las propias autoridades, quienes hace años no se atrevían a patrullar por los barrios donde los maras eran vistos o cometían una serie de delitos.

Los tatuajes en la Mara Salvatrucha, una forma de demostrar quién eres en la pandilla

Un tatuaje en los miembros de la Mara Salvatrucha podría decirse que expresa quién manda dentro del círculo, algo como una especie de identificación del barrio, y así demostrar el rango que tiene la persona ante los demás.

Esta tinta, como símbolo de identidad, les ayuda a diferenciarse entre criminales. De acuerdo con Misael Rivas, expolicía salvadoreño, abogado y criminólogo, los tatuajes de los integrantes de la pandilla “son una nomenclatura y significan algo”.

“Para ellos tatuarse la cara era poner en alto lo que ellos eran; jefes, subjefes, sicarios, recolectores”, comenta.

¿Cuál es el significado de los tatuajes que usan en la Mara Salvatrucha?

El especialista explica que existe un tatuaje de tres puntos que forman casi el contorno de un triángulo y que van en la mano, significan “madre, perdóname por la vida loca”.

Otro de los tatuajes que es común ver entre pandilleros, es un “18" que alguien se coloca adentro del labio es porque ya no tiene tatuajes en el cuerpo, pero “tiene cierto rango y es para ocultarse”, por lo que al hablar “tratan de no mover mucho el labio para no se les mire y que no se les note”, comenta Misael Rivas.

Po otra parte, Juan Carlos Torres, consultor en Seguridad y Paz, señala que otra forma de identificar a los pandilleros es por su forma de vestir, usando “pantalones flojos” o “tumbados”. No obstante, hoy es un delito tener un tatuaje alusivo a las pandillas en El Salvador.