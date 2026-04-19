‘Debatir con el presidente no es de mi interés': Papa León XIV resta importancia a tensiones con Donald Trump

En una declaración contundente que busca poner fin a las especulaciones diplomáticas, el Papa León XIV aclaró la naturaleza de su reciente mensaje de paz, el cual había sido interpretado por diversos sectores como un ataque directo a la administración de Donald Trump.

El Pontífice señaló que se ha creado una ‘narrativa que no ha sido precisa en todos sus aspectos’, alimentada por la situación política actual.

El Papa León XIV explicó que gran parte de lo que se ha publicado recientemente es ‘comentario sobre comentario’, una cadena de interpretaciones que distorsionan la realidad.

BREAKING from the papal plane:



Pope Leo XIV rejects media “narrative” his Africa comments targeted Trump



The pope told journalists aboard the papal flight to Angola today:



“There has been a certain narrative that has not been accurate in all its aspects.”



“Because of the… pic.twitter.com/f0uKtcJoqQ — Courtney Mares (@catholicourtney) April 18, 2026

Según el Santo Padre, la controversia escaló desde el primer día de su viaje, cuando el presidente de los Estados Unidos realizó comentarios sobre su persona, lo que llevó a los medios a leer cada uno de sus movimientos bajo una óptica de conflicto que, según él, no existe en la intención original.

J.D. Vance agradece la claridad del Papa León XIV ante la ‘narrativa mediática’

La aclaración del Vaticano resonó de inmediato en la Casa Blanca. J.D. Vance, vicepresidente de la nación, se mostró agradecido por las palabras del Pontífice.

Vance remarcó que, aunque existen desacuerdos reales sobre temas morales en un mundo complejo, la realidad suele ser mucho más profunda.

‘Agradezco al Papa León XIV por decir esto’, afirmó Vance en sus redes sociales, subrayando que la administración busca aplicar principios morales en la gobernanza, mientras el Papa cumple su labor de predicar el evangelio.

I am grateful to Pope Leo for saying this. While the media narrative constantly gins up conflict–and yes, real disagreements have happened and will happen–the reality is often much more complicated.



Pope Leo preaches the gospel, as he should, and that will inevitably mean he… https://t.co/SxWCKyhDSj — JD Vance (@JDVance) April 18, 2026

La prueba definitiva: El mensaje de paz fue escrito hace semanas

Para despejar cualquier duda sobre si sus palabras eran una respuesta a las provocaciones de Donald Trump, el Papa León XIV reveló un dato clave: su discurso en el encuentro de oración por la paz fue redactado mucho antes de que el conflicto estallara.

‘Ese mensaje fue preparado hace dos semanas, mucho antes de que el Presidente comentara sobre mi persona. Sin embargo, se vio como si estuviera tratando de debatir nuevamente con él, lo cual no es mi interés en absoluto’, sentenció el Papa León XIV.

Con esta precisión, el Vaticano deja claro que su agenda de paz es independiente de las coyunturas electorales o personales de la política de Donald Trump.

Para el Papa León XIV, lo más importante sigue siendo mantener la integridad de su mensaje espiritual por encima del ruido mediático y las interpretaciones políticas.