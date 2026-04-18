Urólogo de Medellín, Colombia, tras las rejas: El patrón de abusos que duró 30 años y las víctimas que rompieron el silencio

La ciudad de Medellín, Colombia, se encuentra conmocionada tras la reciente captura y judicialización del reconocido urólogo Alberto Posada Peláez, quien es señalado por la Fiscalía General de la Nación como el presunto responsable de una sistemática cadena de abusos sexuales contra sus pacientes.

El caso, que ha escalado rápidamente en las listas de búsqueda debido a la gravedad de los testimonios, revela un patrón de conducta que se habría extendido por casi tres décadas bajo la fachada de prestigiosas instituciones de salud.

#JUDICIAL | Un juez envió a prisión a un urólogo que, al parecer, sería un abusador sexual en serie, pues es investigado por las presuntas agresiones sexuales de las que habrían sido víctimas 20 mujeres en Medellín (Antioquia). Se trata del médico urólogo Alberto Posada Peláez.… pic.twitter.com/6IoHWb6RrO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 18, 2026

¿Cómo operaba el médico en sus consultas?

De acuerdo con las investigaciones, el modus operandi de Alberto Posada Peláez se basaba en la manipulación de la confianza médico-paciente. Las víctimas, que ya suman más de 20 acreditadas formalmente, coinciden en relatos escalofriantes: el sujeto realizaba comentarios fuera de lugar para luego solicitarles el uso de una bata clínica.

Un juez envió a la cárcel a un médico urólogo de 61 años, señalado de presunto abuso sexual a más de 20 mujeres en Medellín. Según la investigación, el hombre cometía estos delitos durante las consultas médicas. Hablamos con las víctimas.



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Una vez en estado de indefensión, el médico usaba la supuesta revisión física para cometer actos sexuales abusivos. Los testimonios sugieren que estas prácticas no tenían ninguna relación con diagnósticos urológicos, sino que eran maniobras para satisfacer deseos personales del ahora detenido de 61 años.

Cronología del horror: De 1996 a la actualidad

Aunque la captura de Alberto Posada Peláez se hizo efectiva este 15 de abril de 2026 en el parqueadero de la Unidad Médica Las Vegas, el rastro de sus víctimas se remonta a finales de los años noventa.

Durante la audiencia, se conoció el caso de una mujer que denunció haber sido abusada en 1996, lo que sugiere que el médico pudo operar con impunidad durante 30 años.

Además, ha surgido un detalle técnico alarmante: el urólogo presuntamente alteraba las historias clínicas para justificar múltiples visitas de pacientes que, en realidad, solo habían acudido a una cita. Este registro fraudulento habría sido utilizado para encubrir la frecuencia de sus encuentros con las víctimas.

Situación jurídica y el llamado a denunciar

Pese a que la defensa de Alberto Posada Peláez intentó solicitar la detención domiciliaria apelando a su edad, el juez determinó que el urólogo representa un peligro para la sociedad. Actualmente, se encuentra recluido en un centro carcelario mientras avanza el proceso por acceso carnal y acto sexual abusivo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que la cifra de afectadas podría ser mucho mayor debido a que cerca de 50 mujeres están recibiendo acompañamiento psicológico y legal.

Cayó el urólogo que utilizaba su profesión para abusar de las mujeres ‼️.



Gracias a la valentía de las mujeres que denunciaron y al trabajo articulado entre @AlcaldiadeMed , la Fiscalía General de la Nación y la Policía, se logró la captura de esta persona.



Este caso es un… pic.twitter.com/U8c80PU9C5 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 17, 2026

Las autoridades instan a cualquier persona que haya sido paciente del urólogo y crea haber sido víctima de una irregularidad, a que se acerque a la Fiscalía para fortalecer el proceso judicial que hoy tiene al urólogo tras las rejas.