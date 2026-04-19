¡No se guarda nada! Donald Trump y la alianza con Israel: el dardo contra quienes ‘fallan bajo presión’

En un nuevo movimiento este 18 de abril, el mandatario estadounidense ha vuelto a sacudir el tablero geopolítico. A través de una publicación directa y sin filtros, la alianza de la administración de Donald Trump con Israel ha tomado un nuevo matiz de exclusividad.

Con un mensaje que exalta la lealtad del gobierno israelí, Trump ha dejado entrever que la paciencia con sus socios históricos se ha agotado, marcando una línea divisoria que muchos interpretan como el inicio de un aislamiento diplomático para quienes no sigan su ritmo de combate.

‘Saben cómo ganar’: El respaldo total de la Casa Blanca

El núcleo del mensaje presidencial destaca la capacidad de resiliencia de su principal aliado en Medio Oriente.

Al afirmar que ‘Israel pelea fuerte y sabe cómo GANAR’, Trump no solo envía apoyo militar y moral, sino que lanza un mensaje implícito de desprecio hacia las estrategias diplomáticas de contención que otros países han sugerido durante esta semana de alta tensión.

Para la administración actual, la alianza con Israel representa un bloque inquebrantable a pesar de los rumores sobre tensiones internas.

Los roces con la OTAN y el rompimiento con Giorgia Meloni

Para entender la agresividad de este mensaje, es necesario mirar hacia Europa. Esta publicación surge en medio de una crisis sin precedentes con la OTAN, donde Washington ha cuestionado la falta de compromiso financiero y operativo de los estados miembros en la protección de las rutas comerciales del Estrecho de Ormuz.

A este malestar se suma el reciente y sorpresivo rompimiento con Giorgia Meloni. La primera ministra italiana, quien fuera una de las aliadas ideológicas más cercanas a Trump, ha marcado una distancia crítica tras los últimos despliegues navales de Estados Unidos en zonas de influencia europea.

La negativa de Italia a secundar ciertas sanciones económicas ha sido vista por la Casa Blanca como una muestra de esos ‘verdaderos colores’ a los que Trump hace referencia en su post.

Un nuevo orden basado en la lealtad directa

Con este nuevo episodio, queda claro que la política exterior de este segundo mandato se basa en una premisa simple: lealtad absoluta o irrelevancia.

Al priorizar Donald Trump su alianza con Israel por encima de los consensos multilaterales, Estados Unidos está rediseñando su red de amigos.

La pregunta que queda en el aire es cuántos de los antiguos aliados europeos están dispuestos a cruzar la línea que Trump ha trazado hoy, o si este es el inicio de una fractura permanente en el bloque occidental.