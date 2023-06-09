¡Contra las armas de EU! Marcelo Ebrard anuncia cuándo será la audiencia de apelación de demanda contra empresas

El todavía canciller, Marcelo Ebrard anunció la fecha de la audiencia sobre el proceso de apelación contra la industria de armamento de los Estados Unidos. Esto a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Audiencia de apelación en el proceso contra la industria de armamento de los EU tendrá verificativo el 24 de julio. Menos Armas de allá para tener Menos muertes y violencia acá es el objetivo. México prevalecerá porque tiene razón", señaló Marcelo Ebrard.

En la foto presentada por el canciller, se resalta que la hora de la audiencia será en punto de las 9:30 hora centro de Boston en Estados Unidos.

Audiencia de apelación en el proceso contra la industria de armamento de los EU tendrá verificativo el 24 de julio. Menos Armas de allá para tener Menos muertes y violencia acá es el objetivo. México prevalecerá porque tiene razón. 👍👍👍👍👍👍👍👍 pic.twitter.com/ADI3Ng2rJb — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 9, 2023

¿Por qué México interpuso una demanda a empresas de EU por armas?

Fue en agosto de 2021 cuando el Gobierno de México demandó a empresas de armas estadounidenses por negligencia y los corresponsabilizó del asesinato de miles de mexicanos con las armas que venden, además de empoderar al crimen organizado de ambos países.

La segunda demanda por parte de México hacia empresas de EU se presentó en octubre del año pasado, cuando se reiteró que esta iría en contra de cinco tiendas que "participan sistemáticamente en el tráfico de armas, incluyendo de tipo militar, para organizaciones criminales en México". Sin embargo, es importante precisar que esta fue interpuesta ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona, en contra de cinco tiendas.

Cabe recordar que el pasado 22 de marzo, Marcelo Ebrard compartió que tuvo una reunión de trabajo con la Fiscalía General de la República (FGR), así como las Fiscalías de las Entidades Federativas para revisar la apelación presentada por el gobierno de México en contra de armamento de EU por fabricar armas destinadas a narcotraficantes y admiradores.

Juez de EU rechaza demanda del gobierno mexicano en contra de fabricantes de armas

La apelación de la demanda por parte del gobierno mexicano se da después de que el juez federal Dennis Saylor, de Boston, rechazó la solicitud de México, bajo el argumento de que la ley federal prohíbe “inequívocamente” las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas, por lo que se buscará apelar a la decisión.