¿Viaje o multa? Así te pega el Hoy No Circula en pleno Día del Trabajo

Aunque muchos aprovechan el puente o el descanso por el Día del Trabajo, el programa Hoy No Circula no se toma vacaciones. Este viernes 1 de mayo, las restricciones vehiculares operan con total normalidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, por lo que ignorarlas puede salir caro.

Si estás pensando en salir, visitar familia o simplemente aprovechar el día libre, más vale revisar antes si tu auto puede circular. Las autoridades mantienen vigilancia y las multas siguen vigentes para quienes no respeten el calendario.

¿Qué autos no circulan este viernes por el Día del trabajo?

Para este viernes, las restricciones son claras y no cambian pese al feriado:



Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma 1

Estos vehículos deberán quedarse en casa en un horario de 05:00 a 22:00 horas, periodo en el que aplica la prohibición de circulación.

¿Qué autos circulan este 1 de mayo?

No todos los automovilistas están sujetos a estas medidas. Los siguientes vehículos sí pueden circular sin problema:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos de personas con discapacidad con permiso autorizado

Así que si tu coche entra en estas categorías, puedes moverte con tranquilidad.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Dónde aplica en el Edomex?

El programa no solo es para la capital. En el Estado de México también se aplica en varios municipios de la zona metropolitana, entre ellos:

Atizapán, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Chalco, entre otros, además de Toluca.

Multas por el Hoy No Circula

El Día del Trabajo puede ser sinónimo de descanso, pero no de excepciones al reglamento ambiental. Saltarse el Hoy No Circula puede implicar sanciones económicas importantes y hasta la remisión del vehículo.

Las multas oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de un posible envío del vehículo al corralón, lo que incrementa el costo total de la multa. El horario en que se implementa esta medida ambiental es de las 05:00 horas a las 22:00 horas.