Marcelo Ebrard se convierte en Santa Claus para Navidad

¿Marcelo Ebrard listo para Navidad? A través de redes sociales, el canciller compartió una imagen en la que contagia su espíritu para las fiestas decembrinas disfrazado de Santa Claus.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó una foto creada a partir de inteligencia artificial que le hizo llegar uno de sus seguidores por medio de WhastApp; y es que hace unos meses Ebrard hizo público su número telefónico para permanecer en contacto con la ciudadanía.

“Una imagen más de inteligencia artificial que me mandaron por el Whats (☎️ 551502-5360). ¿Cómo ven a este Santa Claus?", escribió Marcelo Ebrard en redes sociales para posteriormente adjuntar la fotografía en la que se le puede ver utilizando el típico gorro color rojo con blanco, el atuendo de Papa Noel acompañado de guantes blancos, barba y sus anteojos.

Marcelo Ebrard listo para entregar regalos de Navidad

Pero la imagen del titula de la SRE vestido de Papá Noel no fue la única sorpresa, pues dijo que aunque no portará el traje y solo le faltaran los renos para llevar del trineo, ya se encontraba listo para repartir regalos Navidad a quienes mejor se portaron este 2022.

"Ya solo me faltarían los renos, pero listos para entregar muchas sorpresas a quienes se portaron bien en 2022", acentuó Marcelo Ebrard al desear felices fiestas a todos sus seguidores.

Cabe destacar que el origen de Santa Claus se remonta a al siglo IV, con la historia de Nicholas de Bari, un hombre conocido por su caridad y generosidad.

Según la historia, Nicholas de Bari inspiró el papel del Papá Noel, a quien actualmente conocemos como el hombre vestido con traje rojo que le trae regalos a chicos y grandes durante la noche del 24 de diciembre para despertar en Navidad.

En aquel entonces y tras la muerte de sus padres, Nicholas decidió donar todas su pertenencia a los más necesitados y dedicarse una vida devota a la religión.