¡Tensión en San Lázaro! Denuncian a Cuauhtémoc Blanco tras lanzar un beso a diputada

El arranque del nuevo Comité de Ética de la Cámara de Diputados no pudo ser más explosivo. A menos de 24 horas de haber sido instalado, ya recibió su primera denuncia: un señalamiento por “violencia simbólica y sexual” contra el diputado de Morena y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, luego del beso a distancia que lanzó a la legisladora del PT, Aracely Cruz Jiménez, durante la sesión del martes en San Lázaro.

El gesto, ocurrido en pleno marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), desató indignación inmediata y abrió un nuevo capítulo en la conflictiva trayectoria pública del exgobernador de Morelos.

La queja que encendió San Lázaro: El beso de Cuauhtémoc Blanco

Durante la sesión del miércoles, la diputada Aracely Cruz expuso ante el Pleno su inconformidad por la conducta de Blanco. La Mesa Directiva turnó el caso de inmediato al Comité de Ética, que deberá analizar la acusación y determinar si el acto constituye violencia simbólica y sexual dentro del recinto legislativo.

El episodio se originó el 25 de noviembre, cuando Cruz confrontó a Blanco reclamándole su presencia durante la sesión conmemorativa. Según relató la diputada en entrevista posterior, le pidió retirarse del Pleno porque —aseguró— él es “un violentador de mujeres”. La tensión escaló cuando, según su narración, Blanco se colocó en una esquina del salón y le lanzó un beso.

Para Cruz, el gesto no fue menor: “A mí eso se me hace violento porque me quiere callar con eso”, afirmó, acusando además que el acto la revictimiza justo en una fecha dedicada a visibilizar agresiones contra mujeres.

También advirtió que, pese a lo ocurrido, algunas mujeres en la política saldrán en defensa del exfutbolista, lo que consideró especialmente doloroso.

Las acusaciones que Cuauhtémoc Blanco enfrenta

La controversia se conecta con un contexto más amplio: diversos episodios previos que han vinculado al exgobernador con acusaciones de violencia hacia mujeres.

El caso más grave y reciente es el de su media hermana, Nidia Fabiola, quien interpuso en 2023 una denuncia por presunto intento de agresión sexual, supuestamente ocurrido en la residencia oficial del Gobierno de Morelos.

En la sesión por el #25N, la diputada del PT Martha Aracely Cruz encaró a Cuauhtémoc Blanco, a quien considera "debería ser juzgado por violentador”.



El legislador respondió con un beso al aire; ella contestó así👇🏼pic.twitter.com/ZxlqT6TtwX — Azucena Uresti (@azucenau) November 26, 2025

Aunque la Fiscalía de Morelos solicitó a la Cámara de Diputados retirarle el fuero a Blanco para investigarlo, la petición fue rechazada por la mayoría de Morena y aliados, quienes argumentaron que la carpeta estaba “mal integrada” o “vacía”.

Esa decisión sigue generando cuestionamientos, sobre todo ahora que un nuevo incidente vuelve a poner al legislador en el centro de acusaciones de violencia de género.