Marchas en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa de hoy en Desfile Navideño 2025
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para este sábado 29 de noviembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios, rutas y afectaciones viales.
¡Día de Desfile Navideño! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las concentraciones y marchas en CDMX durante hoy sábado 29 de noviembre de 2025. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y concentraciones previstas durante la jornada de hoy.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán los eventos de esparcimiento y marchas hoy; todo para que te sea más fácil planear tu camino este sábado 29 de noviembre de 2025.
#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación de carriles centrales de Av. Paseo de la Reforma por colocación de logística para el “Desfile Navideño #BoloFest”, entre la Glorieta de la Diana y Av. Insurgentes. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/hJhp3R2haY— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 29, 2025
Peregrinos en Calzada Zaragoza
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre la presencia de peregrinos sobre Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente, en la alcaldía Iztapalapa. La alternativa vial es la Avenida Texcoco.
#PrecauciónVial | Peregrinos sobre Calz. I. Zaragoza al Poniente, superando Periférico, alcaldía Iztapalapa. #AlternativaVial Av. Texcoco. pic.twitter.com/j87IVEoiKf— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 29, 2025
Cierre a la circulación en Florencia
¿Qué pasa en Florencia? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un cierre a la circulación de Florencia, esto desde Avenida Chapultepec hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia. La alternativa Vial es Praga y Lieja.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Florencia desde Av. Chapultepec hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia, por colocación de logística en Av. Paseo de la Reforma. #AlternativaVial Praga y Lieja. pic.twitter.com/pSgoDWmGI2— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 29, 2025
Considera cierre en Paseo de la Reforma por Desfile Navideño 2025
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que consideres un cierre a la circulación de carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma por preparativos para le “Desfile Navideño”.
#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación de carriles centrales de Av. Paseo de la Reforma por colocación de logística para el “Desfile Navideño #BoloFest”, al momento entre el Ángel de la Independencia y Av. Insurgentes. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/PGlHmkEP9H— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 29, 2025
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 29 de noviembre de 2025
Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 29 de noviembre de 2025, se tienen previstas 1 marcha, 6 concentraciones y 20 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 29 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 29, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/ILQicvEtTD