Marchas en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa de hoy en Desfile Navideño 2025

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para este sábado 29 de noviembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios, rutas y afectaciones viales.

Escrito por: Arturo Engels
Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones hoy sábado 29 de noviembre de 2025
Marchas y movilizaciones en CDMX hoy 29 de noviembre en Desfile Navideo|“OVIAL_SSCCDMX”

¡Día de Desfile Navideño! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las concentraciones y marchas en CDMX durante hoy sábado 29 de noviembre de 2025. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y concentraciones previstas durante la jornada de hoy.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán los eventos de esparcimiento y marchas hoy; todo para que te sea más fácil planear tu camino este sábado 29 de noviembre de 2025.

EN VIVO

Peregrinos en Calzada Zaragoza

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre la presencia de peregrinos sobre Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente, en la alcaldía Iztapalapa. La alternativa vial es la Avenida Texcoco.

Cierre a la circulación en Florencia

¿Qué pasa en Florencia? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un cierre a la circulación de Florencia, esto desde Avenida Chapultepec hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia. La alternativa Vial es Praga y Lieja.

Considera cierre en Paseo de la Reforma por Desfile Navideño 2025

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que consideres un cierre a la circulación de carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma por preparativos para le “Desfile Navideño”.

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 29 de noviembre de 2025

Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 29 de noviembre de 2025, se tienen previstas 1 marcha, 6 concentraciones y 20 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.

MarchasCDMXSSC CDMX

