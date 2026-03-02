Tragedia en la GAM: Anciano de 73 años balea a su vecino por un lugar de estacionamiento

La tarde de este lunes, un conflicto vecinal en la alcaldía Gustavo A. Madero escaló hasta la violencia armada. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvieron a un hombre de 73 años de edad, señalado como el presunto responsable de disparar contra su vecino tras una discusión por un lugar de estacionamiento en la colonia Casas Alemán de la GAM.

El incidente fue detectado inicialmente por monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte, quienes alertaron a las patrullas en campo sobre una persona lesionada en el cruce de las calles Puerto San Blas y San Juan de Aragón.

Conflictos vecinales escalan: Un disparo por un lugar de estacionamiento

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el afectado, un hombre de 67 años de edad, mantenía problemas previos con su vecino por la disputa de un espacio en la vía pública para aparcar sus vehículos. Los hechos se desencadenaron cuando la víctima llegó a su domicilio e intentó estacionar su automóvil; en ese momento, su vecino salió de su vivienda para reclamarle.

La confrontación verbal subió de tono rápidamente hasta que el agresor sacó un arma de fuego y efectuó un disparo contra la víctima. Familiares del hombre herido actuaron de inmediato:



Auxilio médico: Un sobrino de 51 años de edad y otros parientes trasladaron al afectado por sus propios medios a un hospital cercano.

Un sobrino de 51 años de edad y otros parientes trasladaron al afectado por sus propios medios a un hospital cercano. Diagnóstico: El personal médico reportó que el hombre de 67 años presenta una lesión por proyectil de arma de fuego en el espacio intercostal del lado izquierdo.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Uniformados de la #SSC detuvieron a un adulto mayor, señalado como probable responsable de agredir con disparos de arma de fuego a un vecino, en calles de @TuAlcaldiaGAM.



Los hechos ocurrieron cuando los monitoristas del #C2 Norte, alertaron a los… pic.twitter.com/kpaslrVorj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 2, 2026

Capturan al agresor de 73 años tras balear a vecino en la GAM

Tras la agresión, testigos señalaron a los oficiales de la SSC el paradero del presunto responsable, quien se encontraba a pocos metros del lugar del incidente. En estricto apego a los protocolos de actuación, los uniformados procedieron a realizar una revisión de seguridad, tras la cual se confirmó la peligrosidad del sujeto.

Durante la inspección, se le aseguró lo siguiente:



Un arma de fuego corta .

. Un cartucho útil y un casquillo percutido.

El detenido, cuya identidad se mantiene bajo reserva por proceso legal, fue informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Las autoridades capitalinas han iniciado las indagatorias para determinar la situación jurídica del adulto mayor y esclarecer los detalles de este acto violento que pone en evidencia los riesgos de las disputas vecinales no resueltas.

