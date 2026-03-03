¡Pánico en Tepito! Sujeto prende fuego dentro de una unidad habitacional y alcanza un cuarto de lamina

¡Susto en la Cuauhtémoc! En las primeras horas de este 3 de marzo 2026, se reportó un incendio dentro del estacionamiento de la unidad habitacional "La Fortaleza", en calles de Tepito; las llamas fueron provocadas por un hombre.

Los hechos ocurrieron en la esquina de Peñón y Toltecas, en el barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Incendio alcanza cuarto de lamina en unidad habitacional de Tepito

Según testigos, un sujeto prendió fuego en el estacionamiento de la unidad habitacional, alcanzado parre de un cuarto improvisado con láminas dentro del inmueble.

El siniestro provocó pánico entre los habitantes de la unidad, por lo que rápidamente llamaron a los bomberos para que las llamas no fueran más allá.

Bomberos acudieron al lugar de los hechos y lograron controlar las llamas. Afortunadamente, el incendio en Tepito no dejó personas heridas o pérdidas materiales graves; todo quedó en un susto.

¿Por qué comenzó el incendio en unidad habitacional de Tepito?

Hasta el momento se desconoce la razón por la que el sujeto prendió fuego en el estacionamiento de la unidad; sin embargo, las autoridades ya investigan los hechos.

Además, se desconoce la identidad del responsable, así como si permaneció en el lugar o se dio a la fuga. Habitantes de la unidad habitacional no dieron más detalles sobre los hechos.

¿Qué hacer en caso de un incendio en México?

¡Guarda la calma! Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.