Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 3 de marzo?
¿Saldrás a carretera hoy? Sigue nuestro minuto a minuto con los reportes oficiales sobre cierres, accidentes y tráfico pesado en las principales autopistas del país este 3 de marzo.
Avanza la semana y el flujo de vehículos particulares y de carga en las principales vías de conexión del país se mantiene activo. Este martes 3 de marzo, te informamos en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas de México para que planifiques tu ruta sin contratiempos.
A través de este Live Blog, apoyado en los reportes oficiales de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, encontrarás las actualizaciones más recientes sobre bloqueos, accidentes, reducción de carriles y carga vehicular en las plazas de cobro más importantes.
EN VIVO Bloqueos carreteras hoy 3 de marzo: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Autopista Querétaro - Irapuato
Autopista Querétaro - Irapuato, km 62, dirección Irapuato. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Cierre parcial en autopista Isla-Acayucan
¡Atención! Hay un cierre parcial en la autopista Isla - Acayucan, km 140, dirección Acayucan. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). Maneja con precaución.
Cierre parcial en autopista Cuernavaca-Acapulco
En la autopista Cuernavaca - Acapulco, km 134, dirección Cuernavaca hay reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre un tracto camiones y un automóvil. Maneja con precaución.