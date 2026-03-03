¡Macabro hallazgo en Coyoacán! Localizan cuerpo de un hombre en zona boscosa de CU; esto se sabe | Mientras Dormía

¡Tragedia en la CDMX! El cuerpo de un hombre fue encontrado en una zona boscosa de Ciudad Universitaria (CU), alcaldía Coyoacán, muy cerca de la Av. de los Insurgentes y Circuito Interior; el cadáver fue localizado por un peatón.

Transeúnte alerta a las autoridades tras localizar en cadáver en CU

Los primeros informes revelaron que el cuerpo del hombre fue hallado por una persona que caminaba cerca de la zona, por lo que rápidamente dio aviso a los servicios de emergencia.

Por el momento, se desconoce la identidad del. hombre encontrado sin vida en CU, así como la causa de muerte. Autoridades continúan las investigaciones para determinar el fallecimiento de la persona.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal del heroico cuerpo de bomberos y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar los protocolos necesarios.

Especialistas realizaron las diligencia correspondientes, además del levantamiento del cuerpo para poder ser trasladado al anfiteatro, donde se le practicará la necropsia correspondiente.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Un motociclista murió tras ser embestido por un tráiler en la lateral de Periférico Oriente, a la altura del Parque Ecológico Xochimilco; el conductor huyó.



Además, hallaron a un hombre sin vida en Ciudad Universitaria, en Coyoacán. Autoridades… pic.twitter.com/2rjtvNqh6D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 3, 2026

Muere motociclista tras ser impactado por un tráiler; chofer huye del lugar

En otro punto de la Ciudad de México, un hombre que viajaba abordo den una motocicleta perdió la vida al ser impactado por el conductor de un tráiler cuando circulaba sobre la lateral de Periférico Oriente.

Los hechos ocurrieron a la altura del Parque Ecológico Xochimilco.

Según los primeros reportes, el motociclista fue embestido por la pesada unidad de carga, lo que provocó que cayera hacía el asfalto. Paramédicos confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales.

El chofer del tráiler presuntamente se dio a la fuga tras el impacto al motociclista, por lo que se desconoce su identidad y paradero.

La zona fue acordonada para permitir las labores periciales. La policía capitalina implementó un operativo en calles y avenidas cercanas para tratar de ubicar la unidad involucrada.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 911.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.