¡Caos vial en la CDMX! Calles cerradas por las marchas de este martes; conoce las alternativas viales

Estas son las marchas que se realizarán en las calles de CDMX este martes 3 de marzo 2026.

🛑 10:00 horas - Manifestantes en:

Lugar 1: Jardín Plaza Hidalgo no. 1, col. Villa Coyoacán, alcaldía Coyoacán.

Lugar 2: Castilla Oriente y Av. Azcapotzalco, col. Centro de Azcapotzalco, alcaldía Azcapotzalco.

🛑 10:00 horas - Marcha en Calzada México Xochimilco y Blvd. Periférico Adolfo Ruíz Cortina, alcaldía Tlalpan; se dirigen a Periférico.

A lo largo del día se esperan algunas concentraciones en Coyoacán, Magdalena de las Salinas.