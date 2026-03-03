¡Caos vial en la CDMX! Calles cerradas por las marchas de este martes; conoce las alternativas viales
La calles de la CDMX comienza este martes con algunas afectaciones viales debido a las marchas que habrá en distintas zonas de la capital del país.
¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este martes 3 de marzo 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
Marchas en CDMX HOY 3 de marzo 2026: Calles cerradas y alternativas viales
¿Qué marchas habrá en CDMX este martes?
Estas son las marchas que se realizarán en las calles de CDMX este martes 3 de marzo 2026.
🛑 10:00 horas - Manifestantes en:
Lugar 1: Jardín Plaza Hidalgo no. 1, col. Villa Coyoacán, alcaldía Coyoacán.
Lugar 2: Castilla Oriente y Av. Azcapotzalco, col. Centro de Azcapotzalco, alcaldía Azcapotzalco.
🛑 10:00 horas - Marcha en Calzada México Xochimilco y Blvd. Periférico Adolfo Ruíz Cortina, alcaldía Tlalpan; se dirigen a Periférico.
A lo largo del día se esperan algunas concentraciones en Coyoacán, Magdalena de las Salinas.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este martes 03 de marzo en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 3, 2026
¿Qué autos NO circulan hoy 3 de marzo 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este martes 3 de marzo 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado rosa
- Terminación de placas 7 y 8
- Con hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 3, 2026
El #HoyNoCircula de este martes 3 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎.
