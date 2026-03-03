Logo Inklusion Sitio accesible
¡Caos vial en la CDMX! Calles cerradas por las marchas de este martes; conoce las alternativas viales

La calles de la CDMX comienza este martes con algunas afectaciones viales debido a las marchas que habrá en distintas zonas de la capital del país.

Marchas en CDMX HOY 3 de marzo 2026: Calles cerradas, afectadas y alternativas viales este martes
Calles cerradas por las marchas en CDMX este martes|X: @OVIAL_SSC
Escrito por: Fernanda Benítez,Oscar Morales

¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este martes 3 de marzo 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 3 de marzo 2026: Calles cerradas y alternativas viales

¿Qué marchas habrá en CDMX este martes?

Estas son las marchas que se realizarán en las calles de CDMX este martes 3 de marzo 2026.

🛑 10:00 horas - Manifestantes en:
Lugar 1: Jardín Plaza Hidalgo no. 1, col. Villa Coyoacán, alcaldía Coyoacán.
Lugar 2: Castilla Oriente y Av. Azcapotzalco, col. Centro de Azcapotzalco, alcaldía Azcapotzalco.

🛑 10:00 horas - Marcha en Calzada México Xochimilco y Blvd. Periférico Adolfo Ruíz Cortina, alcaldía Tlalpan; se dirigen a Periférico.

A lo largo del día se esperan algunas concentraciones en Coyoacán, Magdalena de las Salinas.

¿Qué autos NO circulan hoy 3 de marzo 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este martes 3 de marzo 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado rosa
  • Terminación de placas 7 y 8
  • Con hologramas 1 y 2

