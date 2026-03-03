Profanan capilla en la Calzada de Tlalpan, Coyoacán; destruyen una Virgen para robarse dinero

Durante la madrugada de este martes 3 de marzo, una capilla ubicada en la alcaldía Coyoacán fue blanco de un violento acto de vandalismo y un intento de robo frustrado. El pequeño inmueble, situado sobre la banqueta de la lateral de la Calzada de Tlalpan, en la colonia Espartaco, amaneció destruida y con las imágenes destruidas.

De acuerdo con los testimonios de los habitantes de la zona, el recinto religioso tenía un valor histórico y sentimental significativo, ya que contaba con más de 50 años de permanencia en ese punto y acababa de ser remodelado por la propia comunidad.

Intento de robo termina en profanación en Coyoacán

Los primeros reportes indican que un delincuente destruyó el espacio con la intención de sustraer el dinero de las limosnas. El objetivo era una caja de donaciones que se encontraba encintada en el interior; sin embargo, al no poder abrirla ni retirar el efectivo, el sujeto descargó su frustración provocando destrozos en el altar.

El saldo de los daños incluye una figura de la Virgen de Guadalupe y el retrato de San Juan Diego destruidos; fueron golpeados y rotos por completo; además, diversas figuras de santos y elementos decorativos resultaron con daños irreparables.

Las flores y ofrendas colocadas por los fieles fueron arrojadas y esparcidas por toda la banqueta.

Vecinos exigen justicia a través de cámaras de seguridad

Fueron los propios vecinos quienes, al salir de sus hogares por la mañana, se percataron de que el lugar donde solían persignarse y dejar oraciones estaba destruido. La indignación creció debido a que la capilla era un punto de referencia y fe para quienes transitan diariamente por la lateral de Tlalpan.

Afortunadamente, en el área existen cámaras de videovigilancia que podrían haber captado el momento exacto de la agresión y el rostro del probable responsable. Se espera que las grabaciones del C5 y de establecimientos cercanos sean revisadas por las autoridades para identificar y detener a la persona que se atrevió a profanar el recinto.

