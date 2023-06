Marchas hoy 30 de junio en CDMX: Transportistas de carga marcharán al Zócalo

En la Ciudad de México se prevé marchas hoy 30 de junio, por esta razón Fuerza Informativa Azteca te presenta la agenda de movilizaciones para que evites retrasos en tus traslados.

Estas marchas terminarán afectando la circulación, principalmente, en calles y avenidas de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza según informó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) a través de la agenda de movilizaciones.

Marcharán en CDMX para exigir respeto a transportistas

8:00 horas: Sindicato Nacional de Operadores del Servicio Público Federal marcharán de la Torre del Caballito (Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera) al Zócalo de la Ciudad de México para exigir respeto para el gremio de transportistas de carga, el esclarecimiento y castigo a la mujer presunta responsable de un percance vial sucedido el pasado 25 de junio en la carretera Texcoco-Lechería, municipio de Ecatepec, Estado de México.

Manifestaciones este 30 de junio en CDMX

7:30 horas: Frente Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS) visita los siguientes lugares: Hospital General “Dr. Rubén Leñero” Salvador Díaz Mirón No. 344, Col. Un Hogar Para Nosotros, Alc. Miguel Hidalgo 2) Lugar: Calz. México Tacuba y Circuito Interior, Col. Tlaxpana, Alc. Miguel Hidalgo Demanda: Exigen la basificación de Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA).

9:00 horas: Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) llegan al Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” Av. Wilfrido Massieu s/n., Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero para realizar foro con el fin de promover a los jóvenes para estudiar en el extranjero y posicionar a los alumnos del IPN como los más calificados.



10:00 horas: Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acuden a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes, Alc. Benito Juárez.

11:00 horas: Mujeres Caminando por México se reúnen en Av. Guerrero (Eje 1 Poniente) No. 34, Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc, para abordar temas relacionados al feminismo.

10:00 horas: Familia y Amigos de Bailarín Fallecido en el Estado de Sinaloa llegan a la Glorieta del Ahuehuete Av. Paseo de la Reforma y Niza s/n., Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc para demandar justicia y avances en la carpeta de investigación, relacionada con el bailarín y coreógrafo, integrante de la Compañía Danza Joven de Sinaloa, quién fue localizado sin vida el pasado 21 de abril, en la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa.

13:40 horas: Comité de Estudiantes Organizados de la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto” se concentran en la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Av. Río Churubusco No. 1418, Col. Carlos Zapata Vela, Alc. Iztacalco.

#PrecauciónVial | A las 19:00 horas, se llevará a cabo evento deportivo en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en Viaducto Río de la Piedad, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco. Considera afectación vehicular. Aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/fGRxyomMY7 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 30, 2023

¿Qué autos no circulan este 30 de junio?

El Hoy No Circula de este 30 de junio 2023 aplica para los vehículos con engomado color azul, con terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2; las restricciones aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios conurbados del Estado de México. Esta medida está vigente de las 5:00 a las 22:00.