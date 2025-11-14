Marchas y manifestaciones en CDMX: Trabajadores del Poder Judicial se manifiestan hoy

Hoy, viernes 14 de noviembre, la CDMX se prepara para un día de marchas, manifestaciones y severas afectaciones viales debido al inicio de un "Paro Nacional de 48 horas" convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Como parte de su protesta, se espera que los contingentes magisteriales realicen la liberación de las plumas en las casetas de acceso a la ciudad, incluyendo la México-Cuernavaca, México-Puebla y México-Toluca.

Además, trabajadores del Poder Judicial que fueron despedidos tras la Reforma continúan con su manifestación en distintos puntos de la capital.