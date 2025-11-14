Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Marchas y manifestaciones en CDMX: Trabajadores del Poder Judicial se manifiestan hoy

¡Toma precauciones! Hoy la CDMX enfrenta un paro nacional de la CNTE con liberación de casetas, el inicio del Corona Capital y la manifestación de trabajadores del Poder Judicial.

Notas
Seguridad
Escrito por: Carlos Alberto Pérez, Oscar Morales
Compartir nota
Marchas y bloqueos hoy 14 de noviembre 2025 en CDMX: Paro de la CNTE y Poder Judicial
Marchas y bloqueos hoy 14 de noviembre 2025 en CDMX: Paro de la CNTE y Poder Judicial |Foto: Antonio Huitzil/FIA

Hoy, viernes 14 de noviembre, la CDMX se prepara para un día de marchas, manifestaciones y severas afectaciones viales debido al inicio de un "Paro Nacional de 48 horas" convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Como parte de su protesta, se espera que los contingentes magisteriales realicen la liberación de las plumas en las casetas de acceso a la ciudad, incluyendo la México-Cuernavaca, México-Puebla y México-Toluca.

Además, trabajadores del Poder Judicial que fueron despedidos tras la Reforma continúan con su manifestación en distintos puntos de la capital.

EN VIVO

Bloqueo de trabajadores del Poder Judicial en Niños Héroes

Atención: Trabajadores del Poder Judicial mantienen bloqueado el acceso a los edificios de Niños Héroes 119 y Claudio Bernard 60; la protesta no afecta la vialidad por el momento.

El bloqueo se extenderá a distintas sedes del Poder Judicial, en rechazo a la reelección del Presidente Magistrado y por el incumplimiento del aumento salarial del 15% acordado.

Cierran Congreso de la Unión

Toma nota: Trabajadores de la CNTE mantienen bloqueo. Considera cerrada la circulación en el bloque derecho de Congreso de la Unión, Sidar y Rovirosa y Emiliano Zapata, por manifestantes en inmediaciones de la Cámara de Diputados

Marchas y manifestaciones en CDMX hoy viernes 14 de noviembre

Paro Nacional de 48 Horas de la CNTE

  • Hora: Durante el día.
  • Lugar (Concentración): Cámara de Diputados (H. Congreso de la Unión No. 66).
  • Acciones: Liberación de plumas en las casetas México-Cuernavaca (Secciones 9, 10 y 11) , México-Puebla (Sección 22) y México-Toluca (Secciones 7 y 14).
  • Motivo: Exigen la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019 , así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Marcha Estudiantil en la UNAM

  • Hora: 12:00.
  • Punto de partida: Escultura "Los Bigotes", Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.
  • Posible Destino: Edificio de Rectoría.
  • Motivo: Estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) exigen condiciones dignas, incluyendo seguridad, prevención del acoso, transparencia en el presupuesto y mejora de la infraestructura educativa.

Afectación Vial por Corona Capital 2025

  • Hora: 14:00.
  • Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez.
  • Aforo: 120,000 asistentes.
  • Observación: Se espera un colapso vial en Viaducto Río Piedad, Río Churubusco y zonas aledañas debido a la alta afluencia al festival.
Marchas

Notas