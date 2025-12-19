Tesoro sanciona a familiares y aliados del régimen de Nicolás Maduro

El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro al sancionar a familiares y colaboradores cercanos, a quienes acusa de sostener una red de corrupción y narcotráfico que opera desde el poder en Venezuela.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, informó que las nuevas medidas buscan debilitar las estructuras financieras y familiares que respaldan al régimen, al que Washington considera ilegítimo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas acciones forman parte de una estrategia para frenar el flujo de drogas, combatir la corrupción y reducir la influencia de lo que calificó como un “narcoestado” encabezado por Maduro.

