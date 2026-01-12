“Pedí interceder por los venezolanos secuestrados": María Corina Machado tiene reunión con el papa León XIV

9 días después de la captura de Nicolás Maduro, el papa León XIV sostuvo un encuentro con María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, en el Vaticano.

Tanto el pontífice como la premio Nobel de la Paz tuvieron este lunes 12 de enero de 2026 una audiencia privada como parte de la agenda diaria del líder de la Iglesia Católica, aunque en un inicio no estaba en el aviso previo brindado a la prensa sobre sus compromisos.

Machado, exdiputada de la Asamblea Nacional, aprovechó el encuentro para solicitar al Papa que interceda por la liberación de más de mil presos políticos y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela.

(ROMA. 12/01/2026) El Papa León XIV recibió este lunes a María Corina Machado en la Santa Sede, en El Vaticano.

“Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país. Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”, comentó Machado de acuerdo con un comunicado compartido por su movimiento Vente Venezuela.

El papa León XIV ha llamado a que Venezuela permanezca como país independiente tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos. En un discurso de política exterior el viernes 9 de enero de 2026, el Papa denunció el uso de la fuerza militar para lograr objetivos diplomáticos y exigió proteger los derechos humanos en Venezuela.

María Corina Machado resaltó ante el Papa la importancia de la gesta cívica que protagonizaron los venezolanos el 28 de julio de 2024, cuando fueron las elecciones presidenciales en Venezuela. Esa fecha ratifica la legitimidad del presidente Edmundo González Urrutia, según la líder opositora.

Machado respaldó a un candidato sustituto en las elecciones generales de 2024, a quien observadores independientes consideraron ganador, pese a que Maduro reclamó la victoria. Auditorías de boletas por parte de observadores independientes revelaron irregularidades en los resultados oficiales.

La líder opositora subrayó la lucha espiritual que los venezolanos enfrentan desde hace años. Aseguró que, con el acompañamiento de la Iglesia y la presión sin precedentes del gobierno de Estados Unidos, Venezuela se acerca a la derrota del mal en el país.

Horas antes de las citas en el Vaticano, cientos de venezolanos exigieron en misas, vigilias y protestas por todo el territorio nacional la liberación de presos políticos que están en centros de tortura y reclusión. Hasta ahora, solo está confirmada la excarcelación de 17 personas, según cifras de la organización no gubernamental Foro Penal, lo que representa menos del 2% del total de prisioneros.

Tras el encuentro con el papa, Machado conversó con Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede y nuncio en Venezuela entre 2009 y 2013.