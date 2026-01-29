María Corina Machado destaca reunión con Marco Rubio y llama a reconstruir Venezuela

María Corina Machado informó que sostuvo una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , un encuentro que, dijo, refleja la atención del gobierno estadounidense sobre la situación política de Venezuela .

La opositora señaló que el diálogo se dio en un contexto regional marcado por desafíos y tensiones en América y destacó que Venezuela ocupa un lugar central dentro de esa agenda.

Tras el encuentro, María Corina Machado compartió un mensaje dirigido a los venezolanos, en el que subrayó la necesidad de avanzar hacia la reconstrucción del país luego de más de dos décadas de deterioro institucional.

¿De qué trató la reunión de Marco Rubio con María Corina Machado?

De acuerdo con María Corina Machado , la conversación con Marco Rubio confirmó la prioridad que el gobierno del presidente Donald Trump ha asignado a las amenazas, desafíos y oportunidades en la región, con especial énfasis en Venezuela .

La líder opositora agradeció el intercambio y destacó el papel de los aliados internacionales en el proceso político que atraviesa el país sudamericano.

Agradezco mucho al Secretario de Estado, @secrubio, por la gran conversación que sostuvimos el día de hoy.



Este encuentro confirma la prioridad que el gobierno del presidente Trump le ha asignado a las amenazas, desafíos y oportunidades que tenemos en las Américas y muy… pic.twitter.com/U0s6MwElW8 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 29, 2026

Llamado a los venezolanos dentro y fuera del país

María Corina Machado hizo un llamado directo a los ciudadanos venezolanos para aportar su talento y esfuerzo en la reconstrucción nacional, con el objetivo de consolidar instituciones democráticas que permitan el regreso de quienes han tenido que abandonar el país.

Queridos Venezolanos, estamos avanzando con pasos firmes. Muy pronto regresaré a Venezuela para trabajar juntos en la transición y la construcción de un país excepcional, al cual regresarán nuestros hijos.



La razón y la fuerza y de esta lucha es nuestra gente. pic.twitter.com/kZaknbKnPa — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 28, 2026

Finalmente, expresó confianza en que, con el apoyo de aliados internacionales y desde una perspectiva de unidad, Venezuela podrá superar la crisis que enfrenta y avanzar hacia un futuro con estabilidad y dignidad.

Marco Rubio fija la postura de Estados Unidos sobre Venezuela

Durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos este 28 de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio , expuso la posición del gobierno de su país frente a la situación política de Venezuela , en la que subrayó la necesidad de avanzar hacia un escenario de estabilidad, democracia y gobernabilidad.

Marco Rubio señaló que la política exterior de la administración del presidente Donald Trump mantiene a Venezuela como un tema prioritario dentro de la agenda regional, al considerar que su crisis tiene implicaciones directas para la seguridad y el equilibrio en Estados Unidos .